Gilberto Leite Ex-secretário municipal, Ary Souza, deixa contabilizados a inauguração de duas UPAs e realização de 70% das obras do novo Pronto-Socorro de Cuiabá como avanços da gestão Mauro Mendes na Saúde

A gestão Mauro Mendes (PSB), conseguiu, no setor da Saúde, feitos que o ex-secretário municipal de Saúde Ary Souza, faz questão de deixar registrados. A inauguração de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o início das obras do Pronto-Socorro de Cuiabá, que deve ser inaugurado na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), se destacam entre as principais. “Se a nova gestão trabalhar muito forte, conseguir os recursos, eu acredito que, com muito trabalho, eles consigam inaugurar lá por novembro ou dezembro. E não vai ser fácil”, disse.

Segundo o projeto, o novo pronto-socorro, vai contar com 320 leitos. O prédio terá três entradas principais, uma será exclusiva para pacientes com casos de urgência e emergência adulta e pediátrica referenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A segunda, para casos ambulatoriais e a terceira para internações. Estão previstas, ainda, 444 vagas de estacionamento e um heliporto. A unidade terá acessos pela Avenida Miguel Sutil e pelo bairro Despraiado. A obra está orçada, inicialmente em R$ 80 milhões.

Conforme o ex-secretário cerca de 70% da parte civil da obra está praticamente pronta. “A parte estrutural física, de estrutura, alvenaria, já passa de 70%, lembrando que vem a fase de acabamento de equipamento - um serviço bastante complexo, uma vez que os equipamentos demandam licitação, adesão de ata, todo um aparato para fazer esse hospital ficar de pé e atender a população”, disse ao .

UPAs

Cuiabá tem hoje duas Upas funcionando – uma na Morada do Ouro, inaugurada em 2013 e uma no Pascoal Ramos, inaugurada em junho deste ano. A UPA Morada do Ouro é habilitada pelo Ministério da Saúde, desta forma é custeada pela União e pelo Estado. A UPA localizada no Pascoal Ramos, no entanto, é 100% bancada pelo município. “Hoje, uma UPA custa R$ 1, 2 milhão por mês pra funcionar. Desse R$ 1,2 milhão, vamos arredondar essa conta, R$ 600 mil o governo paga e R$ 600 mil fica por conta do município, só que apenas uma é custeada dessa forma”, disse Ary.

No entanto, o ex-secretário comentou que o Estado prometeu pagar 50% do imposto dessa nova UPA (no Pascoal Ramos) , até ser habilitada. “Mas isso não chegou a ser concluído, já estamos tocando a UPA há mais de seis meses e nós estamos bancando essa operação sozinhos”, ressaltou.

A outra já habilitada (Upa Morada do Ouro), recebe os repasses, tanto da União quanto do Estado. No entanto, o secretario destaca que ocorreram alguns atrasos. “Em alguns momentos, a gente teve atrasos sistemáticos de repasses do Estado, mas isso já está homologado. Só essa que foi inaugurada recentemente há seis meses é bancada, sim, pelo município.

Novas UPAS

Cuiabá tem hoje em construção mais duas Upas. Emanuel deve inaugurar as duas em 2017. A UPA localizada no bairro Verdão, conforme o atual ex-secretário está com praticamente 90% da parte civil pronta. O peemedebista poderá entregar à população já no início de seu mandato. Já a UPA que está sendo construída no bairro Jardim Leblon deverá ser entregue no final do próximo ano.

São Benedito

O Hospital São Benedito, inaugurado em julho de 2015, também é considerado um dos destaques da gestão Mauro Mendes na área da Saúde. A unidade tem 126 leitos, sendo destinados 96 para enfermarias e 30 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Segundo consta, o atendimento é 100% pelo SUS. "O São Benedito também foi um desafio gigantesco. Nós tínhamos que terminar a reforma, equipar todo o São Benedito e colocar ele pra funcionar em menos de um ano", lembrando de quando assumiu a pasta. Ele destaca ainda que aunidade de saúde realizou mais de 5 mil cirurgias, que em tese, não teriam sido feitas nessa velocidade.