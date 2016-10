Galindo diz ser idiotice candidatos usarem seu nome e pede para cuidarem do nariz

Gilberto Leite/Rdnews Neurilan diz que prefeitos não podem deixar restos a pagar, sob pena de terem as contas reprovadas

O presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), prefeito de Nortelândia Neurilan Fraga (PSD), afirma que está empenhado em cobrar do Governo do Estado os atrasos nos repasses da Saúde, do Fethab e do ICMS porque, em menos de 90 dias, os atuais gestores municipais estarão concluindo os seus mandatos e têm como obrigação o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Desta forma, não poderão deixar restos a pagar, para a futura gestão, sob pena de terem suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas e ainda serem denunciados pelo Ministério Público e responderem processos por improbidade administrativa” alertou.

Da mesma forma que os prefeitos buscaram uma saída junto ao Governo do Estado, também estão buscando sensibilizar o Governo Federal para a liberação de recursos que estão atrasados na área de Saúde, das emendas parlamentares em vários ministérios, restos a pagar de convênios e especificamente dos recursos do próprio FEX de 2016 liberado na semana passada. “Neste sentido, se espera que, com esforço dos governos federal e estadual, os repasses sejam normalizados e assim os prefeitos possam fechar as suas contas no encerramento de seus mandados, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal”, completou Neurilan.

Na semana passada, prefeitos de todas as regiões do Estado se reuniram com o governo estadual e a Assembléia. Segundo Neurilan, nas conversações ficou evidente que o Executivo está fazendo um grande esforço no sentido de atualizar os repasses para não gerar mais problemas de ordem financeira, prejudicando pagamentos de salários e fornecedores de cada prefeitura. (Com Assessoria)