Governo envia substitutivo para garantir R$ 46 mi a mais no duodécimo da AL

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) determinou aos 18 secretários um diagnóstico minucioso das pastas com a indicação de medidas para redução de gastos, "devendo constar obrigatoriamente, dentre outras, folha de pagamento e quadro de pessoal efetivo, contratos e convênios”. A determinação consta no decreto nº 6.210, assinado nesta segunda (2), pelo chefe do Executivo municipal.

A medida também abrange o levantamento de patrimônio de bens imóveis, móveis e termos de responsabilidade, resto a pagar, passivos contingentes e Termos de Ajustamentos de Conduta e Gestão (TAC e TAG). “Problemas encontrados e proposta de solução, com identificação de prioridade no atendimento da necessidade”, determina o prefeito.

O relatório com os levantamentos, segundo decreto, deve ser concluído e enviado à secretaria de Governo, no máximo em 45 dias, a serem contados na data da publicação. “Os contratos administrativos firmados pelas secretarias estarão sujeitos ao prévio controle de conformidade por parte do secretário ou autoridade máxima do órgão, com apoio da Controladoria Geral do Município, sendo vedado o pagamento de despesas antes de finalizado o procedimento de aferição”, consta na publicação.

Emanuel estabelece ainda que o pagamento de despesas declaradas “em conformidade” precisa respeitar requisitos como aprovação pelo ordenador de despesas e secretário, conter documento que ateste a conformidade da despesa e ter disponibilidade orçamentária e financeira. “Está condicionada à prévia autorização do Chefe do Poder Executivo”, diz trecho do documento.

Cabe ao secretário ou autoridade máxima do órgão proceder a suspensão do contrato administrativo daqueles que apresentarem indícios de irregularidade “devendo ainda, adotar as medidas necessárias para rescindir o contrato, se constatada a existência de vício insanável ou ilegalidade”, estabelece.

Contratos prorrogados

O decreto prevê ainda a prorrogação por 90 dias nos contratos de bens, serviços e locação de móveis e imóveis da prefeitura, imprescindíveis à execução de ações públicas inadiáveis que vencem em janeiro. E mais 60 dias nos acordos que terminam no próximo mês.

Decretos

O peemedebista, também por meio de decreto, destacou que uma auditoria será feita no Hospital São Benedito e no pronto-socorro de Cuiabá. Em outro decreto, aponta o cancelamento de senhas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan). Um Comitê Cuiabá dos 300 anos também será criado por meio de decreto. A jornada alternativa do servidor com filho com deficiência também foi definida por meio de decreto. Também por causa de decreto, o Programa Bom de Bola, bom de Escola será reativado. A verificação de conformidade da CAB e Iluminação Pública e o Programa Hora Estendida também serão iniciados por conta de decreto. Além disso, o prefeito ainda decretou a suspensão da licitação do transporte coletivo.