Jayme acha Conselho Político de Taques boa ideia, mas não confirma participação

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande Jayme Campos (DEM) defendeu também a criação de um Conselho Político formado por ex-governadores e ex-prefeitos no Estado para ajudar na gestão do governador Pedro Taques (PSDB). No entanto, o ex-senador não confirma participação, caso Taques instituisse o conselho.

“Isso é especulação da imprensa, entretanto, imagino se o governador for de fato instituir o conselho de amigos dele, como políticos e empresários, acho até louvável a iniciativa”, disse Jayme durante visita do Ministro da Saúde Ricardo Barros (PP), destacando que a escolha do membros tem de partir do governador.

A sugestão de criar um conselho de ex-políticos partiu do líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM). O conselho ajudaria a buscar soluções conjuntas para a crise enfrentada pelo Estado. Pedro Taques, no entanto, não se pronunciou sobre a proposta do aliado. O presidente estadual do DEM, Dilmar afirmou que o Conselho Político deve contar com os correligionários Júlio e Jayme Campos.

Gilberto Leite Jayme Campos está cotado para fazer parte de conselho político de Pedro Taques e defende a ideia

“(O conselhor ouviria) naturalmente as opiniões e depois de forma sensata escolher e ver o que é melhor para Mato Grosso. Acho que todos nós independente de político ou não político, nós temos que dar nossa contribuição para o Estado”, continua Jayme sobre a ideia de Dilmar.

Nesta linha, Jayme destaca que tem responsabilidade de contribuir com Mato Grosso, tento em vista que já foi governador. Ele pontua, ainda, que além de ouvir políticos, um chefe do Poder Executivo tem de ouvir as ruas, o povo. "Ninguém constrói uma boa gestão se você não escutar as ruas, as praças, os restaurantes. Você tem de ouvir as vozes da rua. Isso é fundamental não só através da classe política, mas, sobretudo, você tem que ter naturalmente a participação de outros segmentos sociais", disse.

O DEM acaba de emplacar Cândido Teles na presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). Ainda assim, reivindica a ampliação do espaço no secretariado de Taques. Essa ampliação será debatida em audiência entre a direção do DEM e Taques que deve acontecer no inicio de fevereiro.

"O DEM não está atrás de emprego. Na verdade, o DEM é um partido que tem privilégio de dar sua contribuição independente de cargo", disse Jayme sobre a participação do partido no governo.