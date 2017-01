Jayme terá orçamento de R$ 600 mil neste ano para buscar recursos a Várzea Grande

Antonio Cavalcante

Muitas pessoas respiraram aliviadas nestes últimos dias, dando graças a Deus pelo fim do ano velho, com muita esperança de que algo de diferente apareça neste novo ano, e que as angústias pelas dores e incertezas sejam “coisa do passado”. Vejo muita ingenuidade nessa conclusão, principalmente porque não é o tempo que muda a realidade, e sim as pessoas, com a adoção de novos valores, novos projetos, novas esperanças, isso de fato gera mudanças.

O ano que passou não foi ruim. Ruim foram as pessoas em 2016. E são elas que devem mudar, trocar suas atitudes, suas visões de mundo, na busca de luz, solidariedade, justiça e esperança.

A primeira semana do ano de 2017 está bastante calma em Mato Grosso, sem escândalos, ninguém se apropriando da “res pública” (ao menos por enquanto ninguém assim foi flagrado), e talvez seja porque a “alta cúpula” do poder está fora, desde o Executivo, passando pelo Legislativo, curtindo as belas paisagens praianas de Floripa.

O Estado está sendo tocado por servidores de carreira, e isso faz a diferença. Há os comentários jocosos de que o governador, seu vice e o presidente da Assembleia deveriam continuar fora de Mato Grosso, pelo menos esse “restinho” de mandato, assim as coisas funcionariam bem por aqui.

Mas isso não quer dizer que nossos problemas se acabaram. No “fechar” do ano foram publicadas diversas leis que tratam da mudança do Fundo Estadual de Habitação (Fethab), o que onera mais a produção e destina seus recursos para algumas finalidades que não ficaram bem claras. Posso deduzir que setores privilegiados foram ainda mais contemplados.

Houve a publicação de diversos decretos orçamentários, aumentando o cipoal tributário do Estado, prática que era combatida pelo governador quando era apenas e tão somente um candidato.

Isso se chama “pedalada”?

Por onde andam os coxinhas militontos “camisa amarela” do MBL (Movimento Brasil Livre), os midiotas do “Vem Pra Rua”, do “Muda Brasil, e os nazi-doidos dos Revoltados On Line e tantos outros fascistas que se esgoelavam nas ruas contra Dilma Roussef, pedindo o impeachment sem crime, dizendo que era só ela sair da cadeira presidencial que “jorraria leite e mel”? Onde estão aqueles golpistas que diziam que o “impechment” acabaria o desemprego, abaixariam os juros, a gasolina e a corrupção???...

Pois bem.

Por aqui em Mato Grosso o roubo da Seduc ainda não está esclarecido, e é bem provável que o “beiço” em R$ 56 milhões vá ficar sem nenhuma punição. Os caras estão fazendo confissões “meia-boca” e de imediato saem da cadeia, são sustados os processos e a “lista de santos” a serem canonizados aumenta, para desespero de quem defende de verdade a ética na administração pública e na política.

Me lembro que dirigentes de uma entidade que representa o comércio foi conduzido coercitivamente na Delegacia de Polícia para tratar dos rolos em incentivos fiscais que mantém um ex-governador encarcerado. Era amigo do MBL nas ações contra Dilma, e do mesmo modo contra ele (o “revoltado” pantaneiro) o processo não foi deflagrado, e não vimos o MBL e os demais “revoltados” se manifestarem publicamente.

Confesso que sinto curiosidade em saber o que os caras de “camisa amarela, estão fazendo, e principalmente quando é que vão reunir a galerinha ali na praça do Chopão em Cuiabá para protestar contra o absurdo que o Detran pratica contra os cidadãos, com longas filas e péssimo atendimento, justamente porque falta capacidade de gestão.

O que pensa o MBL e seus congêneres em saber que o agronegócio não recolhe impostos no Estado, e que a categoria que engloba o maior número de contribuintes é a dos servidores públicos, massacrados pelo governo Taques? Por que os “camisa-amarelas” criticavam os crimes eleitorais, mas se calam diante da notícia veiculada em processos penais, em documentos de delação premiada, de que houve caixa dois na campanha eleitoral de 2014, e um só “doador” de R$ 10 milhões na campanha eleitoral montou um bunker dentro do governo de Mato Grosso para fraudar licitações e contratos e assim recuperar o investimento?

Ô moçada do MBL e seus parceiros dos “Movimentos Nas Ruas”: por que não protestam contra a derrubada de direitos dos trabalhadores garantidos há décadas pela CLT? Por que não se mobilizam contra a entrega das nossas riquezas às multinacionais, inclusive na área do petróleo, que esse governo usurpador e lesa-pátria vem fazendo contra os interesses nacionais?

Afinal, de que lado vocês estão, do lado do Brasil, ou dos seus achacadores?

Antonio Cavalcante Filho, cidadão, escreve às sextas feiras neste Blog.