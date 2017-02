Líder de Emanuel ressalta ampla base e acredita em trégua da oposição na Câmara

Só Noticias Presidência da CCJR, que avalia legalidade dos projetos, teve disputa e ficou com Diego Guimarães

O Colégio de Líderes da Câmara de Cuiabá, instituído na reforma do Regimento Interno aprovada no final do ano passado, se reuniu pela primeira vez nesta sexta (03). No encontro, que se estendeu por toda manhã, os vereadores definiram os presidentes de seis das sete comissões permanentes que funcionarão nesta legislatura. As decisões foram tomadas com base no tamanho das bancadas e em acordos firmados entre os parlamentares.

Somente a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que deverá emitir parecer sobre possível pedido de cassação do vereador Chico 2000 (PR), que deve ser indiciado pelo suposto estupro da enteada de 11 anos, permanece sem comando. A composição será definida em reunião específica na próxima semana.

A presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que emite parecer sobre a constitucionalidade das matérias que serão apreciadas em plenário, foi disputada pelo vereadores Diego Guimarães (PP) e Delegado Veloso (PV). No fim, o progressista conseguiu a maioria dos votos para se efetivar na função.

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária será presidida pelo vereador Marcelo Bussiki (PSB). O socialista foi controlador-geral do Município na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). O vereador Gilberto Figueiredo (PSB) assumiu a presidência da Comissão de Educação, Ciência, Cultura, Turismo e Desporto. Considerado autoridade no assunto, foi diretor do Senai e secretário municipal de Educação na administração anterior.

Já o vereador Ricardo Saad (PSDB) ficou com a presidência da Comissão de Sáude, Previdência e Assistência Social. Médico, o tucano que é reeleito exerceu a mesma função na legislatura passada. Para o vereador Eliseu Nascimento (PSDC) coube presidir a Comissão de Transporte e Urbanismo. A presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ficou sob responsabilidade do Doutor Xavier (PTC).

Os demais integrantes das comissões permanentes ainda estão sendo definidos. Após as definições, as composições deverão ser publicadas no site da Câmara.