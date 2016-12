Maluf cobra do Executivo repasse de R$ 68 mi, mas descarta enxugamento na Assembleia

Maria Rita Uemura

Adotamos um filhote de cachorro que foi abandonado na esquina de casa. Nossa cadela prontamente passou a amamentar aquela bolinha de pelo branco recém tirada da mãe. Foi emocionante. Sabíamos que isso era uma possibilidade, mas vê-la amamentar no mesmo dia em que o filhote chegou nos mostrou como a vida é bela. Um mês e meio convivendo com o pequeno em casa. Roendo nossos calcanhares ao passar pelo quintal. Destruindo pequenas coisas como todo filhote saudável, sendo meigo como todo pequeno ser, ele rapidamente nos cativou. Eis que ontem ao entrarmos com o carro na garagem atropelamos o filhote e ele morreu.

Foi devastador. Meu filho mais velho de oito anos já havia se apegado ao cachorrinho e interagia muito com ele. Este foi seu primeiro contato real com a morte, seu primeiro luto. Já havíamos conversado muito sobre o tema. Costumo lembrá-lo com frequência de que a qualquer momento uma pessoa próxima a nós pode falecer e que um dia todos terão o mesmo fim. Mas falar sobre uma coisa e muito diferente de viver. Ele ficou muito comovido. Na verdade, eu nunca o vira tão desolado, foi muito forte a situação. Ainda mais por ele ter sido testemunha do acidente.

Esta situação ocorreu logo após o desastre aéreo com o time da Chapecoense. Um acontecimento raro e de grande comoção. Ambos os fatos me fizeram pensar sobre como a vida é realmente efêmera. Num instante estamos todos aqui, com nossa energia circulando por vários espaços e de repente não mais.

Nossa sociedade moderna e ocidental tem por filosofia ignorar esta verdade incontestável: um dia todos iremos morrer. Todo o resto é passível de mudar. Ninguém engana a morte. Por mais que tenha dinheiro, sabedoria, beleza, merecimento, juventude, importância ou qualquer característica que julgamos relevante para evitar tal situação.

Talvez a necessidade de manter em constante movimento o trem do consumo nos faça viver com a certeza de amanhã e depois poderemos aproveitar tudo o que acumulamos. Acreditamos que precisamos desesperadamente daquela bolsa, do tênis ou do último lançamento do celular para sermos felizes. Para preencher aquele vazio que cada um carrega. Sabendo que podemos sair de casa e não voltar, tendo isso como uma possibilidade real e uma reflexão diária talvez muito do que nos cerca não faria tanto sentido.

Só sei que a ida prematura do filhote com quem convivi e a notícia do desencarne dos passageiros daquele avião me fizeram lembrar que nosso tempo na Terra é curto. Temos prazo de validade e temos que fazer cada segundo valer realmente a pena.

