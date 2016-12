Mauro agora desce do muro e mostra afinidade política com sucessor Emanuel

Mauro Mendes e o sucessor no Palácio Alencastro, Emanuel Pinheiro, felizes da vida, em Brasília, nesta 4ª

Mauro Mendes atravessou a campanha no muro. Ora pendia para o lado de Emanuel Pinheiro, puxado pelas mãos da esposa, primeira-dama Virgínia, que, por rejeição ao tucano Wilson Santos, se tornou naturalmente cabo eleitoral do candidato do PMDB. Ora flertava com Wilson, antigo adversário político, para não desagradar o governador Pedro Taques.

Mas agora que todos já sabem que o peemedebista foi o vencer de um pleito empurrado para dois turnos, Mauro Mendes sente-se à vontade para expor sua afinidade política para com seu sucessor. Nesta fase de transição, Mauro e Emanuel se falam ao menos a cada três dias. E nesta quarta não foi diferente. Bateram longo papo em Brasília, aproveitando audiência pública no Senado para debater saúde.

E eles não podem negar que, nessa movimentação de bastidores e nos encontros sob pretexto de discutir as demandas administrativas da Capital, há interesses políticos no jogo projetado para 2018. Já enxergam luz no fim do túnel, inclusive com possibilidades de estarem no mesmo palanque.

Neste 2016, Mauro foi expectador. Em 2018, o expectador será Emanuel. O prefeito que está a 17 dias de concluir o mandato é do PSB que, embora esteja com Taques, pode tomar outro rumo daqui a dois anos. Emanuel é do PMDB, que se tornou o principal opositor ao governo tucano e maior força política, considerando a representatividade eleitoral pelas prefeituras que passará a comandar.