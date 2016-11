Mauro critica desigualdade de verba e vê tecnologia como meio de fazer a diferença

Deputado estadual pelo PMDB, Silvano Amaral, acredita que a história e os serviços prestados pelas principais lideranças do partido nos 141 municípios do Estado fizeram com que a sigla saísse vitoriosa nas eleições municipais deste ano, mesmo atuando como oposição ao Governo do Estado.

“Não estamos mais no governo, somos na oposição e naturalmente percebemos um crescimento muito bom. O PMDB tem a maioria dos prefeitos, temos uma bancada muito boa de vereadores. Não há o que reclamar. Só agradecer”, avaliou o deputado.

No ponto de vista do parlamentar, que também é secretário do diretório Estadual do partido, a derrota do grupo do PMDB no pleito de 2014, com a eleição do governador Pedro Taques (PSDB) e a prisão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), não enfraquece a sigla.

Marcos Lopes/ALMT Deputado Silvano Amaral (PMDB) em um pronunciamento em uma das sessões da Assembleia

“Tudo é uma história. Se você pega um partido que não tem serviço prestado e não tem representação em Brasília, na base não cresce e não avança. Hoje temos uma tranquilidade muito forte”, pontuou o peemedebista.

Segundo Silvano Amaral, a maior evidência de que o partido está preparado para a disputa pelo Governo do Estado em 2018 foi à eleição dos 15 prefeitos este ano, incluindo o da Capital, o que representa praticamente 30% do eleitorado.

Nas cidades polo, o PMDB conquistou a reeleição Beto Farias, primo do conselheiro do TCE Antonio Joaquim e prefeito de Barra do Garças; Fábio Junqueira, em Tangará da Serra; e Asiel Bezerra, em Alta Floresta. A prefeita eleita de Sinop, Rosana Martinelli, é do PR, mas sua vitória entra numa espécie de "cota" do PMDB por causa da influência e do peso eleitoral do prefeito peemedebista Juarez Costa, de quem ela é vice.

O deputado acredita ainda que com o presidente Michel Temer (PMDB) e deputados estaduais e federais que compõem o partido, a tendência é de candidatura própria para o governo e vê a possibilidade de convidar o conselheiro do TCE para se filiar ao partido. O PR do senador Wellington Fagundes e o PP do senador afastado e ministro da Agricultura, Blairo Maggi, podem se unir ao arco de alianças do conselheiro, que deixará o órgão no próximo ano para encarar o teste das urnas.

“Vamos fazer uma gestão para trazer o presidente do TCE e construir um processo nesse sentido. Ele não pode ter manifestação política, mas vamos fazer nosso dever de casa de fazer o convite junto a ele, porque ele tem uma história em Mato Grosso. Não tenho dúvida nenhuma que ele possa reunir as qualidades necessárias”, finalizou.

PMDB se torna a maior força política do Estado e terá Antonio Joaquim ao Governo