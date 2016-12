Mauro não descarta reeditar coligação que levou Pedro Taques ao Governo em 2018

Akio Maluf Sasaki

Talvez a maior surpresa para aqueles que gostam de dar uma “escapada” nas férias seja a nova decisão da ANAC em permitir que as companhias aéreas cobrem pela bagagem e reduzam o peso máximo. Qual a origem desta decisão? Será que estamos sofrendo isso sozinhos? Vai funcionar por aqui? A ideia é boa?

A decisão de cobrar por bagagem é reflexo do que já é praticado em lugares como os Estados Unidos, Canada e Europa, além de que faz parte de um projeto de corte de custo que permitiu que mais pessoas pudessem voar e tornou seus preços mais competitivos.

O fato de acabar com a bagagem “grátis” faz com que o planejamento de voo seja feito com base no peso comprado no ato de compra do bilhete e não esperando que todos levem duas malas cheias, situação esta que permite uma redução de custo com combustível (para começar) e já ajuda no preço do bilhete.

Estamos falando em uma economia em grande escala ainda na fase de projeção de custo, seja ela com combustível, com o peso da aeronave, com a autonomia e tantos outros fatores, economia que (hipoteticamente) pode ser repassado ao cliente no ato da compra do bilhete.

Tal desregulamentação da bagagem grátis já é algo comum no mundo todo, principalmente em países desenvolvidos como Estados Unidos, Canada, Europa e Japão, ou seja, não estamos “sofrendo sozinhos”.

O problema é que tal “sofrimento”, aqui no Brasil, pode apenas continuar na margem do sofrimento, pois não existe no Brasil um cenário de concorrência real, pois existem poucas empresas dominando o mercado e voando para toda a extensão brasileira.

Apenas em teor de conhecimento, os Estados Unidos possuem mais de 50 empresas realizando voos domésticos, assim como na Europa, mas os entraves e a burocracia brasileira não permitem a criação de novas companhias, assim como a Lei não permite que empresas estrangeiras voem dentro de nossa pátria (Lei retrógrada e besta, o ar deveria ser utilizado por quem cobra menos)

Com isso, apesar de ser uma excelente ideia por parte das companhias e da ANAC, duvido muito que o preço seja repassado para o povo enquanto não houver uma mais concorrência no Brasil, mas friso apenas uma coisa:

Por fim, é melhor pagar R$ 50 ou R$ 60 em uma passagem para São Paulo do que R$ 150 + taxas, pois muitas vezes não preciso de uma mala para passar um final de semana explorando um novo destino, uma nova praia ou até mesmo tomando um vinho no Sul, ou seja, caso o valor seja realmente repassado a nós consumidores, tal medida vai ser fantástica para aqueles que desejam viajar.

Akio Maluf Sasaki é acadêmico de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), preside a comissão dos Estagiários da OAB/MT, atua em cooperação internacional do turismo e escreve neste Blog todo sábado - akio@pontodeapoioturismo.com.br