Max espera mais estrutura e recurso para comandar Setas e anuncia saída em 2018

Líder no Governo Silval Barbosa (PMDB) por três anos, o deputado estadual Romoaldo Junior (PMDB), afirma que o governador Pedro Taques (PSDB) comete o mesmo erro do peemedebista. “Peca no relacionamento dos secretários com os deputados”, explica.

Romoaldo refere-se ao não atendimento das emendas dos colegas. Segundo ele, os parlamentares são cobrados quando vão às bases eleitorais em razão de recursos para aquisição de ambulância, construção de posto de saúde, ou reforma de quadra de esporte e estrada. “Quando o Estado não faz isso, o parlamentar fica desmotivado e, muitas vezes, contrariado com as orientações do líder”, pontua.

Reprodução Deputado Romoaldo, ex-líder da Gestão Silval, diz que Taques comete mesmo erro que peemedebista

Para o peemedebista, o papel do líder no Legislativo é fundamental para atender as demandas do Parlamento. Avalia a função desempenhada por Dilmar Dal Bosco (DEM) na gestão tucana como parceiro dos deputados. “Esperamos que o governo, com toda essa crise que está instalada, consiga efetivar as emendas que estão bastante atrasadas. Não vai existir líder bom, não é aqui na Assembleia e no país, se não atender as demandas parlamentares”.

Em 2013, após ficar três anos na liderança do governo Silval, Romoaldo “pediu o boné” em razão de atritos entre deputados e secretários, o mesmo que ocorre na gestão tucana. À época, segundo ele, a situação ficou insustentável porque não encontrou no ex-chefe da Casa Civil Pedro Nadaf a mesma empatia dos antecessores Eder Moraes e José Lacerda. A “gota d'água” teria sido o esforço para aprovar a autorização do empréstimo de R$ 120 milhões para investir na Arena Pantanal.

Com a saída de Romoaldo, o ex-deputado por cinco mandatos Jota Barreto foi escolhido. Barreto teve a missão de colocar panos frios na relação entre deputados e secretários.

Romoaldo considera frustrante o governo anunciar a liberação de emendas e depois não cumprí-las. O constrangimento, conforme o deputado, é depois as pessoas o cobrarem acerca da promessa que havia feito, como uma ambulância para o Hospital do Câncer, sendo uma para Guarantã do Norte e uma ao Hospital Geral Universitário (HGU). “Essas emendas são fundamentais para quem trabalha na área de saúde, e recuperação de dependentes químicos. O não pagamento de emenda na dependência química impossibilita você tirar as pessoas da rua. Impossibilita um tratamento”.

De todo modo, o peemedebista acredita que o governo vem tentando melhorar a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo. “Muitas vezes ele (Taques) errou por inexperiência, teimosia. A gente vê agora, depois da eleição de Cuiabá, acho que o governo levou susto, e está se recompondo, buscando entendimento entre os Poderes no sentido de acertar. Vi uma mudança de postura após a derrota, acendeu a luz vermelha, ou mudamos ou 2018 não vai ter (reeleição),” considera.