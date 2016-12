Ministra nega recurso de Getúlio e registro continua indeferido; defesa vai recorrer

Jackelyne Pontes

Uma das vantagens de escrever semanalmente artigos para este site é ter a oportunidade de conhecer histórias absolutamente surpreendentes. Sempre encontro alguém que sugere um assunto, ou que me apresenta a pessoas que contribuem para a sociedade de forma positiva ou que está indignada com alguma situação que geralmente está relacionada à saúde pública, que é a minha área de atuação. É um privilégio.

Esta semana, através de um querido amigo de décadas, tive acesso à trajetória de Igor Queiróz. Campeão da terceira etapa do Torneio da Juventude em Natal/RN, seletiva para as Olimpiadas da Juventude de 2018.

Primeiro lugar no ranking brasileiro de Luta Olímpica Estilo Livre até 76 kg, com 20 pontos à frente do seu adversário. Titular da Seleção Brasileira de Luta Olímpica Estilo Livre até 76 kg. Convocado para um treinamento internacional e um torneio na Argentina de 11 à 19 de dezembro do corrente ano.

Este jovem atleta, embora tenha obtido sucesso nas competições sofre com a falta de patrocínio. Todos sabemos que o custeio de uma modalidade esportiva não é barato. Quando viaja, por exemplo, paga as suas passagens aéreas do seu próprio bolso. Os seus pais fazem o possível e o impossível para que ele possa ascender em sua carreira de atleta, mas nem sempre os recursos são suficientes.

Um competidor do seu nível necessita de passagens aéreas, hospedagem nas competições fora da cidade de residência, além de suplementos alimentares, suporte médico e fisioterapeutico, equipamentos e local para o treino, e não tem apoiadores ou patrocinadores. É triste.

O fato que mais me tocou foi o relato de um acontecimento no mínimo estarrecedor: certa vez Igor não tinha as sapatilhas adequadas, os seus adversários emprestaram para que ele pudesse competir, e como forma de agradecimento a delegação de Mato Grosso comprou alimentação a mais (marmitex) para dividir com os atletas presentes.

Trata-se de um jovem de 15 anos, absolutamente talentoso no esporte que escolheu, orgulho da sua cidade, e que não tem amparo. Pratica a sua modalidade com recursos próprios. Apesar de ter direito ao bolsa atleta não recebe o recurso há dois anos.

Nesta situação, sinto-me completamente sensibilizada e à vontade para pedir que os empresários olhem com bons olhos este nosso atleta, e que se prontifiquem a ajuda-lo.

Em suas redes sociais vi um recado do seu pai, que aqui cabe perfeitamente: tenha fé e mantenha-se firme. Isso mesmo Igor! Treine, treine, treine...Dedique-se ao máximo.

Seja o melhor em sua modalidade. Mantenha-se focado no seu objetivo. Os louros serão colhidos por mérito próprio, você verá. O seu nome já está gravado na história do esporte do nosso Estado.

E eu que nem sabia que Cuiabá tinha atletas que praticavam Luta Olimpica... Sou grata às belas oportunidades que a vida me proporciona!

