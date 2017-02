Ministro culpa crise política pelo desmate; governador pede combate sem ideologia

O ministro do Meio Ambiente Sarney Filho (PV) culpou a crise política, com o ápice durante o governo da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), pelo aumento do desmatamento na Amazônia que teve reflexos em Mato Grosso. As declarações foram feitas na manhã desta quinta (16), durante a visita a Cuiabá, quando esteve acompanhado por todo staff da pasta, incluindo presidentes do Ibama e ICM-Bio, para pactuar com o Governo do Estado linhas conjuntas de atuação para fortalecer o comando e controle do desmatamento e a sustentabilidade.

José Medeiros Ministro Sarney Filho veio acompanhado pelo staff para pactuação de políticas com Taques e Fávaro

Acompanhado pelo governador Pedro Taques (PSDB) e pelo vice e secretário estadual de Meio Ambiente Carlos Fávaro, Sarney Filho afirmou que o aumento do desmatamento da Amazônia, registrado pelos órgãos de controle ambiental entre 2014 e 2016, preocupam o governo federal. Segundo ele, a preocupação existe por causa dos compromissos assumidos pelo Brasil em âmbito internacional e pelos efeitos nos serviços ambientais prestados ao mundo.

Ao analisar as causas do problema, culpou a crise política que começou a ser resolvida a partir do impeachment de Dilma, em agosto do ano passado. “Nos últimos dois anos, devido à crise política, faltou dinheiro. Faltou até gasolina nos carros para mandar fiscal. A situação estava bastante critica”, pontou.

Sarney Filho também enfatizou que, além da situação de desgoverno, a reforma do Código Florestal acabou causando a impressão errônea de que a ilegalidade poderia existir. O ministro lembrou que sempre depois das mudanças, ocorrem anistias ou mesmo modificações da lei. “Isso tudo contribuiu para que o desmatamento aumentasse aqui na Amazônia”, completa.

Otimista, Sarney Filho afirma que o governo liderado pelo presidente da República Michel Temer (PMDB) está recuperando as lacunas no comando e controle do desmatamento e dos órgãos ambientais para reverter a tendência de desmatamento. “Os Dados que temos é que em agosto, setembro, outubro e novembro ainda tivemos algum aumento do desmatamento da Amazônia. De dezembro em diante, já tem noticias que foi contido e houve diminuição. Esperamos que seja uma tendência causada pela percepção de que hoje existe governo”, concluiu o ministro do Meio Ambiente.

José Medeiros Autoridades de Mato Grosso participaram de reunião com ministro Sarney Filho no Palácio Paiaguás

Para consolidar a política de combate ao desmatamento, Sarney Filho defende a sustentabilidade. Ele afirma que a floresta em é pé gera renda e cita como alternativas os planos de manejo e a criação de reservas extrativistas com recurso de fundos internacionais.

Manter a preservação

Taques lembrou que Mato Grosso mantém 60% da sua área intacta através de unidades de conservação, reservas indígenas, APPs e reserva legal. “Por isso, queremos tratar desse tema sem preconceitos, sem ideologia, mas usando a lógica para preservar esses 60% que entendemos como área intocável”, disse o governador.

Além disso, Taques admitiu que entre julho de 2014 e agosto de 2016, o desmatamento aumentou em Mato Grosso. No entanto, enfatizou que o índice já reduziu em 19% devido a atuação de Fávaro na pasta de Meio Ambiente.

Por fim, Taques reafirmou o compromisso assumido na COP 21, em Paris, de zerar o desmatamento em Mato Grosso até 2020. “Juntamente com o Acre, assinamos nossa meta de até 2020 zerar o desmatamento. Outros estados assumiram o compromisso de zerar só em 2030”, lembrou.

Gigante na conservação

Já Fávaro elogiou a disposição de Sarney Filho para firmar parceria com o Estado, enfatizando que as tratativas com o Ministério do Meio Ambiente são “claras e abertas” beneficiando a população. Ele disse, ainda, que as “portas da legalidade estão escancaradas” em Mato Grosso pela eficiência do licenciamento ambiental que está em fase de implantação e pelas mudanças no Cadastro Ambiental Rural (CAR). “Mato Grosso precisa se consolidar não só como gigante na produção, mas também como gigante na conservação”, concluiu.