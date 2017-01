Neurilan diz que está livre para enfrentar governo e segue dica do Conselho Político

Neurilan Fraga (PSD), que é o primeiro ex-prefeito a permanecer na presidência da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), afirma que agora está mais livre para fazer o enfrentamento ao governo estadual quando for necessário. O social-democrata, que encabeçou chapa única, foi reeleito para o cargo em dezembro.

“Não tenho mais a preocupação de não bater de frente com o governo por causa do município. Se for necessário, faço o enfrentamento sem temer retaliações que possam prejudicar a população", declarou Neurilan, que deixou a prefeitura de Nortelândia no último dia 31 de dezembro.

Gilberto Leite Reeleito presidente da AMM, Neurilan Fraga, diz que agora se dedicará integralmente à associação

No primeiro mandato à frente da AMM, Neurilan fez enfrentamentos ao Executivo estadual ao cobrar os repasses da saúde e do transporte escolar em atraso. Além disso, questionou os critérios para distribuição dos recursos do Fethab aos municípios.

Neurilan também afirma que agora na condição de ex-prefeito pode se dedicar à AMM em tempo integral por estar desvinculado da administração municipal. Para isso, recebe salário de R$ 16 mil mensais previsto na mudança estatutária que permitiu a reeleição para o segundo mandato.

Conselho Político

A estrutura administrativa da AMM conta com cinco vices-presidentes, que representam as regiões de Mato Grosso e atuam como Conselho Político da entidade. Segundo Neurilan, as decisões são tomadas em conjunto e executadas pela presidência. “Minha função é executar as políticas da AMM decididas pelo Conselho Político. Assim, os prefeitos que estão no exercício do mandato não sofrem desgastes”, conclui.

Vices-presidentes

O prefeito Maurão (PSD), de Água Boa, representa o Vale do Araguaia. Luciane Bezerra (PSB), de Juara, contempla o Vale do Arinos. A Baixada Cuiabana está representada por Thelma de Oliveira (PSDB), de Chapada dos Guimarães. A Região Sul tem como representante Josair Lopes (PSB) de Dom Aquino enquanto Arnóbio de Andrade (PSD), de Marcelândia, é o vice-presidente do Nortão.