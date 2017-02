Por falta de verba à saúde, prefeitos vão ficar sem paciência e parar, diz Neurilan

Caio Moussalem

Todo ano a cena se repete...

Ao nos prepararmos para a cerimônia da entrega do Oscar podemos dividir nossas apostas em duas listas: em primeiro lugar os filmes - assim como atores, diretores, técnicos, etc - que gostaríamos que ganhassem os prêmios e, em seguida, uma outra lista com os nomes que podemos apostar que a Academia vai acabar premiando. O mais frustrante é perceber a frequente disparidade entre essas duas listas.

Sim, Hollywood é mais frequentemente pautada pelos ideais de entretenimento do que por ideais verdadeiramente artísticos. Mas podemos reconhecer com uma alegria cautelosa que, nos últimos anos, apesar de termos visto mais filmes pequenos e alternativos marcarem presença entre os indicados a Melhor Filme, desde o nem um pouco unânime "Crash: No Limite" - que levou a estatueta para casa em 2006 - eles não ganham o prêmio principal.

Essa talvez seja a consequência mais perversa trazida, no Oscar, pelo atual sistema de voto preferencial, estabelecido em 2009 e que substituiu o voto direto. Esse novo sistema não é tão fácil de explicar, mas vamos arriscar. Cada voto preferencial consiste, na verdade, de um ranqueamento dos filmes na ordem de preferência do votante. Na contagem final, os votos são separados de acordo com os filmes que mais receberam a atribuição de primeiro colocado. A partir daí, cada voto pertencente ao último filme no ranking é redistribuído de acordo com a segunda escolha de cada votante. Isso é feito de forma progressiva até que um filme atinja a marca de 50% + 1 voto.

É bem provável que você não tenha entendido nada - assim como é altamente possível que não tenhamos conseguido explicar de forma convincente. Se quiser entender melhor esse sistema, sugerimos dois vídeos, o primeiro (https://youtu.be/GY0BWI9L3eI) é bem melhor e mais objetivo, porém, está disponível apenas em Inglês; o segundo (https://youtu.be/TZvEdsY__8g) está em Português e, apesar de ser um pouco tolo, transmite a mensagem necessária.

No fim das contas, o resultado é bem simples: filmes medianos tendem a receber o Oscar de Melhor Filme. Sei que não é assim para todo mundo, mas são muitos os que preferem - e até respeitam mais - os filmes que arriscam, que inovam, que polarizam a crítica e que, no fim do dia, foram os mais audaciosos. Sei que muitos irão discordar, mas é necessário confessarmos que não existe em “La La Land: Cantando Estações” atributos suficientes que justifiquem entregarmos a estatueta de Melhor Filme nas mãos de seu diretor, Damien Chazelle, no domingo. Tal afirmação não deve ser entendida como um ataque a Chazelle, muito pelo contrário, ele é um diretor muito habilidoso e foi dele um dos melhores filmes de 2015, o contagiante “Whiplash: Em Busca da Perfeição”.

La La Land passa muito longe de ser um filme ruim. É plenamente possível se divertir muito durante as mais de duas horas de projeção... boas atuações, roteiro redondo, fotografia primorosa, direção competente. Mas a questão é que, no fim da sessão, não se pode evitar a sensação de já termos visto, inúmeras vezes, essa história em outros filmes. Fica, ainda, a convicção de que, sem dúvida, acabamos de ver um bom filme, mas não uma obra-prima como alguns nos fizeram crer que veríamos.

No ano passado, testemunhamos sem nenhuma surpresa um dos filmes favoritos do ano, “O Quarto de Jack”, ser atropelado pelo frio - porém competente – “Spotlight: Segredos Revelados”.

Nesse domingo, tenho a convicção de que veremos, novamente, vários corações serem despedaçados quando o mais singular e audacioso filme entre os nove indicados, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, perder para “La La Land”. Até porque o musical de Damien Chazelle conta com uma poderosa vantagem - além da sua mediocridade – por ser uma história hollywoodiana clássica, que presta a maior quantidade de homenagens por película quadrada dos últimos anos à capital do cinema... e se a história do Oscar nos prova alguma coisa é que Hollywood adora uma boa e velha massagem no ego. Game over!

Caio Moussalem é sociólogo, cinéfilo, cantor e mora em Lisboa (Portugal). E-mail: caiomoussalem@gmail.com. Artigo exclusivo para o Rdnews alusivo à maior premiação do cinema mundial, que acontece no domingo, em Los Angeles.