Postagem de Taques no 2º turno de 2012 contrapõe tese do alinhamento de Wilson

O discurso do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), afirmando que o alinhamento político com o Governo do Estado trará benefícios para sua eventual administração, contraria mensagem postada pelo próprio governador Pedro Taques (PSDB) em 24 de outubro de 2012. “Essa história de alinhamento é coisa de político atrasado. Me lembra o voto de cabresto. É, no mínimo, improbidade administrativa um governador dizer que vai favorecer determinada prefeitura em razão do partido do prefeito”, postou o então senador pelo PDT.

Reprodução Em 2012, o então senador Pedro Taques fez postagem a contrapondo tese do alinhamento politico

Em 2012, Taques apoiava Mauro Mendes (PSB) para Prefeitura de Cuiabá. À época, o adversário Lúdio Cabral (PT) defendia a tese do alinhamento político afirmando que sua gestão teria apoio do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e da presidente da República cassada Dilma Rousseff (PT) para conclusão do VLT e das obras da Copa que estavam gerando expectativa na população.

Apesar do discurso do alinhamento, Lúdio perdeu a eleição. Mauro sagrou-se vencedor no segundo turno mesmo sem ter recebido apoio de Silval e Dilma.

Nas eleições deste ano, Wilson tem insistido na tese do alinhamento político. Costuma lembrar que foi responsável por grandes realizações apesar de administrar a Capital sem apoio do então governador Blairo Maggi (PP) e que poderá fazer ainda mais em parceria com Taques.

Apesar de atuar como cabo eleitoral de Wilson, Taques evita defender o alinhamento político, mas afirma que Cuiabá não poder ser governador pelo mesmo grupo que saqueou os cofres de Mato Grosso. Entretanto, seus principais aliados utilizam a tese para pedir votos em Wilson e refutar o concorrente Emanuel Pinheiro (PMDB).

O chefe da Casa Civil Paulo Taques, que se licenciou do cargo para reforçar a campanha de Wilson, chegou a dar entrevista dizendo que a eventual vitória de Emanuel prejudica a relação entre Governo do Estado e Prefeitura de Cuiabá. Na ocasião, declarou que a vitória de Emanuel Pinheiro significa um período de escuridão para Cuiabá que pode ter reflexos nos repasses e convênios para o município.