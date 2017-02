PP aproxima de oposição para fortalecer ministro Blairo à presidência da República

Gilberto Leite Ezequiel Fonseca lembra que PP se aproximou da oposição a Taques e fez Emanuel prefeito de Cuiabá

A aproximação do PP com a oposição ao governador Pedro Taques (PSDB) tem como objetivo fortalecer as articulações para viabilizar a candidatura do ministro da Agricultura Blairo Maggi à presidência da República em 2018. Segundo o presidente da sigla no Estado, deputado federal Ezequiel Fonseca, o diálogo com PMDB, PR e outros sete partidos não significa ruptura com o tucano.

“Recebemos o convite e vamos conversar com a oposição. Existe a possibilidade de o senador Blairo Maggi ser candidato a presidente da República e, por isso, o PP tem que conversar com todo mundo. Temos pretensão e o PP precisa agregar, tem que ter jeito agregador”, declarou Ezequiel durante reunião realizada hoje (13) pela manhã, no Hotel Taiamã, em Cuiabá.

Embora Blairo Maggi negue a pretensão de concorrer à presidente da República, a cúpula do PP nacional encara com entusiasmo a possibilidade. O próprio presidente nacional do PP, senador pelo Piauí Ciro Nogueira, já defende a candidatura publicamente.

Sobre a relação com o Governo do Estado, Ezequiel disse que o PP está disposto a continuar contribuindo. Além disso, lembra que ajudou a construir a vitória de Taques e depois acabou excluído do processo decisório. “Agora, entendemos que o Governo do Estado precisa ser redesenhado. Vamos escrever de novo um projeto para Mato Grosso e um projeto nacional com Blairo Maggi”, completou.

Nas eleições de 2014, o PP participou da chapa majoritária encabeçada por Taques indicando Carlos Fávaro. Entretanto, o vice-governador acabou migrando para o PSD em setembro de 2015.

Ezequiel também lembra que o PP se aproximou da oposição a Taques nas eleições do ano passado apoiando Emanuel Pinheiro (PMDB) para prefeito de Cuiabá. O peemedebista acabou vencendo o candidato Wilson Santos (PSDB), que tinha apoio do Palácio Paiaguás. “Diga-se de passagem, fomos muito bem sucedidos. Não tínhamos nenhum vereador em Cuiabá e elegemos três”, concluiu se referindo a Paulo Araújo, Diego Guimarães e Vinicius Hugney que se licenciou para atuar como secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico da Capital.