Prefeito critica onda de denuncismo, diz confiar em Taques e vê um país paralisado

Gilberto Leite/Rdnews Suplente de federal José Augusto Curvo, o Tampinha, deixa a cadeira na Câmara na próxima semana e, sob chancela do PSD, será um dos diretores dos Correios

O suplente e hoje legislando em Brasília, José Augusto Curvo, o Tampinha, que fica na cadeira de deputado em substituição ao titular Victório Galli (PSC) até o próximo dia 22, vai assumir uma das diretorias dos Correios no início do ano. A confirmação veio do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Comunicações), que recebeu no gabinete o próprio Tampinha, acompanhado do senador José Medeiros e do vice-governador Carlos Fávaro. Todos são do PSD, comandado nacionalmente por Kassab e, em Mato Grosso, por Fávaro.

Com Tampinha contemplado em cargo na estrutura do governo federal, algo almejado por ele desde o ano passado, abre-se vaga na Câmara para o segundo-suplente Ederson Dal Molin, o Xuxu, de Sorriso, desde que algum titular do arco de alianças aceite entrar no esquema de rodízio. A negociação aponta para nova licença ou de Ezequiel e de Galli.

Xuxu Dal Molin vive expectativa de agora estrear como federal

Este Blog apurou que, na audiência, Kassab assegurou que fará a nomeação de Tampinha logo no início do ano. Falta definir qual diretoria.

Tampinha exerceu mandato de federal entre 91 a 94. Depois caiu no ostracismo político. E só neste ano, após ficar na suplência no pleito de 2014, é que passou a atuar como deputado, primeiro por 121 dias no lugar de Ezequiel Fonseca.

A volta à Câmara, em agosto, só foi possível graças a um golpe político aplicado pelo próprio Tampinha. Havia entendimento nos bastidores para, com a licença de Galli, assumir Xuxu, que abriu mão da candidatura a vice-prefeito de Sorriso na chapa do tucano e hoje prefeito eleito Ari Lafin e que até renunciou ao mandato de vice-prefeito. Xuxu estava eufórico para se tornar o primeiro federal do município. Mas Tampinha, como primeiro-suplente, espertamente se antecipou e ocupou a cadeira. Xuxu só descobriu o golpe quando já estava na Capital Federal com terno novo para a posse.