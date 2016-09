Procurador dá informações a Janot sobre incentivos fiscais; Adin não é descartada

Gilberto Leite/Rdnews Procurador-geral Patryck assina ofício de resposta à PGR e esclarece as medidas adotadas em 2015

O procurador-geral do Estado Patryck Ayala, em resposta ao ofício 901, enviado pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot, em 13 de julho do ano passado, forneceu informações sobre a concessão de incentivos fiscais no Estado. Por meio daquele oficio, Janot pediu esclarecimentos sobre uma possível inconstitucionalidade na Lei 7.958/03, conhecida como lei dos incentivos fiscais, que propõe a isenção de ICMS nas operações com veículos, máquinas e equipamentos novos destinados ao Poder Executivo dos municípios do Estado.

A solicitação de Janot teve como base um procedimento administrativo, instaurado na PGR a partir de uma representação que partiu da promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco, na qual sustenta a inconstitucionalidade na lei. “Para a instrução dos autos, solicito a Vossa Excelência prestar os esclarecimentos que entender pertinentes à análise da alegada inconstitucionalidade, bem como informar o convênio embasador dos benefícios instituído pela lei e decreto estaduais”, diz trecho do ofício.

Reprodução Procedimento administrativo da promotora Ana Bardusco questiona a lei

Para o pedido, Janot levou em consideração um trecho específico do artigo 155 da Constituição Federal e a Lei Complementar 24/1975, que estabelece convênios entre Estados e Distrito Federal como requisito indispensável para a concessão de incentivos e benefícios fiscais referentes ao ICMS.

A referida lei instituiu, entre outros programas, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic), que amparou o setor do comércio até 2013. Contudo, uma nova redação alterou o mecanismo através da Lei 9932/13, que excluiu o setor das áreas tidas como prioritárias passíveis de serem beneficiadas pelo programa.

No oficio de resposta, datado de 10 de agosto do ano passado, assinado por Patryck e pelo subprocurador do estado perante os Tribunais Superiores Alexandre Apolonio Callejas, a PGE informa a PGR sobre as medidas adotadas em 14 de janeiro de 2015 relativas à concessão de incentivos fiscais. Foram três portarias conjuntas entre as secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e de Fazenda e a Controladoria Geral do Estado, publicadas pelo governo no Diário Oficial daquele dia.

A primeira dispunha da criação de um grupo de trabalho para realizar auditoria nos processos de concessão. A segunda também criou um grupo, mas para a elaboração de um estudo de um novo modelo de política para atração de investimentos no Estado. A terceira, por sua vez, instituiu um grupo de trabalho para realizar estudo de uma nova política tributária. “Essas frentes de estudo e de trabalho irão desembocar, a curto prazo, na completa revisão da legislação tributária e de incentivos fiscais em Mato Grosso”, diz trecho do ofício resposta.

A PGE citou ainda, no documento, que entre as ações prioritárias para o ano de 2015, estava a formulação de nova Lei de Incentivos Fiscais até o mês de setembro.

O órgão defendeu ainda que o incentivo fiscal é a melhor forma de promover o desenvolvimento econômico das regiões periféricas do país, pois incentiva a instalação de empresas que acabam por promover o desenvolvimento local, gerando emprego e renda, reduzindo assim as desigualdades sociais e econômicas regionais. “A própria Constituição Federal incentiva, em diversos pontos, a redução das desigualdades sociais e regionais, por meio da concessão de incentivos e isenções tributárias”.

Em resposta a uma solicitação do , a Procuradoria-Geral da República informou que o referido caso ainda está em análise no gabinete de Rodrigo Janot. “Até o momento, não foi proposta qualquer Ação Direta de Inconstitucionalidade”, diz a nota. Caso Janot encontre indícios suficientes de irregularidades, o chefe da PGR ainda pode propor uma Adin.

Falhas no Prodeic

No início do ano passado, a secretaria de Desenvolvimento Econômico, à época sob Seneri Paludo, deu início a uma auditoria nos incentivos fiscais. O resultado do procedimento apontou que, estatisticamente, todas as empresas cadastradas para recebimento de incentivo fiscal por meio do Prodeic tinham algum tipo de falha. E mesmo com descumprimentos de metas, por exemplo, não existe cláusula de saída para “rompimento de contrato”.

Entre outras falhas encontradas, estava a concessão do benefício ao setor do comércio, área vetada pela lei. Com isso, em junho, o setor perdeu direito ao benefício.

Em setembro de 2015, a Delegacia Fazendária deflagrou a operação Sodoma 1, que apura fraudes na concessão de incentivos fiscais no Estado, que resultou na prisão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e dos ex-secretários Pedro Nadaf (em liberdade desde quinta à noite) e Marcel de Cursi. De lá para cá, foram deflagradas outras duas fases dessa operação.

No mês seguinte, o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para investigar possíveis irregularidades nos incentivos fiscais, por conta da operação. A partir do inquérito civil, o MPE pretende averiguar se outras empresas foram beneficiadas pelo Prodeic de forma ilegal.