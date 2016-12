PSDB renasce como maior partido do Estado; PSD e PMDB entre os mais fortes

Embalado pela filiação do governador Pedro Taques no PSDB, a sigla tucana conseguiu filiar muitas lideranças e, com isso, se tornar o partido que elegeu mais prefeitos em 2016, em Mato Grosso, saindo da lista de partidos que menos comandam municípios para o rol de legendas com maior representatividade. Feito similar ocorreu na época em que a legenda também estava à frente do Paiaguás, com Dante de Oliveira (falecido).

Em 2012, o partido contava com apenas quatro prefeituras, mas conseguiu dar um salto e administrará 38 cidades a partir de 1º de janeiro. Ou seja, 27,1% das prefeituras do Estado serão tucanas, entre elas Cáceres com Francis Maris, que em 2012 foi eleito pelo PMDB, mas migrou e foi reeleito, e a de Sorriso, com Ari Lafin.

Apesar disso, o PMDB, oposição ao governo, que embora tenha caído em relação a 2012, conseguiu emplacar 15 prefeituras, incluindo Cuiabá, mantendo-se entre as legendas que mais comandam cidades no Estado. Algumas delas estratégicas como é o caso de Cuiabá, com Emanuel Pinheiro, Barra do Garças (Araguaia), com Beto Farias; Tangará da Serra (Médio-Norte), com Fábio Junqueira; Alta Floresta (Nortão), sob Asiel Bezerra; e Matupá, com Valtinho Miotto - reduto do ex-governador Silval Barbosa, preso. Assim, deve utilizar essa força para auxiliar o grupo do qual fazem parte a retomar o poder estadual em 2018.

Reprodução Líderes do PSDB Nilson Leitão, do PSD vice-governador Carlos Fávaro e do PMDB Carlos Bezerra

Juntas, a cidades administradas pela sigla peemedebista somam 636,3 mil eleitores, 28% do eleitorado do Estado. Já o PSDB, apesar do número maior de cidades, juntas somam 392,1 mil eleitores, o que representa 17,2%.

Na contramão disso, o PSD de Carlos Fávaro, vice-governador, encolheu. De 39 prefeituras comandadas na época em que o ex-deputado José Riva era o líder do partido, passará a administrar 23. Água Boa com Maurão, Campo Novo do Parecis com Rafael Machado e Lucas do Rio Verde com Luiz Binotti, que desbancou o atual prefeito Otaviano Pivetta, estão entre as principais cidades.

Praticamente empatado com o PSD na correlação de forças políticas está o DEM, com 8 prefeitos, com destaque para Lucimar Campos, em Várzea Grande. Os democratas administrarão municípios com 236,5 mil eleitores (10,4%), mesmo universo do PSD.

O PSB aparece com outras 15 prefeituras, entre elas Luciane Bezerra, em Juara, e Fabio Schroeter, que comandará Campo Verde.

Maior força política do Estado, PMDB conduzirá 4 das 11 maiores; PSDB, 2