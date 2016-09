Rosana promete ampliar as unidades de saúde e investir em mobilidade urbana

Gilberto Leite Rosana defende que é preciso trabalhar mais prevenção e promete continuar ampliando atendimento

A candidata a prefeita de Sinop (distante 503 km de Cuiabá), Rosana Martinelli (PR), se eleita promete cobrar do governo uma administração eficaz no Hospital Regional do município, que recebe, diariamente, uma demanda muito grande de pacientes da cidade e de regiões vizinhas. O hospital, sob intervenção do Estado, apresenta diversas irregularidades como no atendimento e na estrutura.

O Ministério Público do Estado (MPE), já instaurou, inclusive, inquérito civil pedindo informações da Diretoria do Hospital Regional sobre supostas deficiências na rede de instalações elétricas que poderiam colocar em risco os pacientes. E já abriu inquérito para investigar irregularidades na gestão de OSS no Hospital Regional.

Com isso, a candidata destaca que a unidade não é da competência do município, mas afirma que vai acompanhar de perto a situação. “Nós queremos, de quem vai administrar o hospital Regional de Sinop, que ele (o hospital), realmente funcione, que atenda a demanda da população de Sinop, porque a demanda é muito grande", diz.

Independente do que o governo achar melhor para a administração da unidade, Rosana sustenta que o que espera é que realmente seja eficaz, que atenda à população com excelência. E é isso que nós, enquanto administradores do município de Sinop, vamos cobrar, que o governo tenha responsabilidade com o cidadão sinopense e com o cidadão da região”, promete a candidata.

Ainda no setor saúde, Rosana elogia a gestão do prefeito Juarez Costa (PMDB) e comenta que vai dar destaque para prevenção médica. Para dar melhorias ao setor, ela pretende ampliar as unidades de Postos da Família e diminuir as filas na Upa. "A saúde melhorou muito nessa administração. Nós saímos de 6 para 23 unidades de atendimento. Procuramos fazer obras nos postos de saúde, apliando e contruindo novos", avaliou.

Rosana tambem defende que é preciso trabalhar mais na prevenção, porque no Posto de Saúde as gestantes têm acompanhamento pré-natal, pessoas podem fazer o controle do diabetes e aferir a pressão, por exemplo. "Os postos de saúde estão mais perto da população e vamos continuar ampliando esse atendimento, trabalhando mais na humanização. Na prenvenção, vamos evitar filas na Upa, no Hospital Regional. Estamos procurando colocar mais postos de saúde 24 horas para que as pessoas não precisem se deslocar a longa distância para a Upa”, afirma.

Rosana conversou sobre este e outros temas com a equipe do #Rdnews, veja algumas propostas da candidata:

Educação

No setor de Educação, Rosana aponta que irá continuar o trabalho do prefeito Juarez Costa. “A educação é uma das prioridades para o nosso governo, porque fizemos muito nessa administração que eu faço parte. Colocamos e ampliamos com ar condicionado em todas as salas de aula, reformamos, construímos escolas e creches. Nós queremos continuar ampliando”, explana.

Trânsito

Compromisso é o

de implantar, já no

início do mandato,

plano de mobilidade

Na mobilidade urbana a candidata promete a ampliação das ruas do município, bem como também ampliar a quantidade de semáforos nas vias que estão cada vez mais movimentadas. O compromisso é implantar, já no início do mandato, um plano de mobilidade que vai dar direcionamento técnico, principalmente nas travessias. Para a BR-163, que corta a cidade de Sinop, que a concessionária queria colocar três, será cobrado do governo federal, que se amplie, em pelo menos para 8 passagens. "Vamos também melhorar o tráfico nas vias mais rápidas. Então precisamos colocar imediatamente o plano de mobilidade urbana no município de Sinop”, falou a candidata sobre as melhorias que pretende fazer no trânsito, caso seja eleita.

Disputa

A candidata também falou de algumas polêmicas no cenário político da capital do Nortão, deflagradas antes mesmo de a corrida eleitoral começar, O empresário Roberto Dorner (PSD), chegou a gravar um vídeo declarando apoio à candidatura de Rosana. Depois, Dorner lançou se lançou candidato. Com isso, várias especulações deram conta de que Rosana teria sido traída pelo empresário. Rosana nega: “não me sinto traída, de maneira alguma. Considero o Roberto meu amigo, companheiro. Ele é só um adversário político. Tem o meu respeito", disse.

Candidatos

Além de Rosana, são candidatos a prefeito de Sinop, Dalton Martini (PP) e Roberto Dorner (PSD).

