Sorrelfa, lixo e inaugurações de obras marcam o último ano de Juarez em Sinop

O prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB) se prepara para encerrar seu segundo mandato e passar o comando do município para sua sucessora, a prefeita diplomada Rosana Martinelli (PR). Em 2016, o peemedebista enfrentou os problemas com a coleta de lixo no município, foi alvo de uma operação em meio ao processo eleitoral e, mesmo na reta final do seu mandato e em meio à crise econômica do país, concluiu sua gestão com a inauguração de várias obras.

Em 15 de setembro, Juarez Costa foi alvo da operação Sorrelfa. Agentes do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do prefeito, nos gabinetes dele e secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Ivone Latanzi da Costa, esposa de Juarez e em Santa Catarina.

A operação, que investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, foi deflagrada em meio ao processo eleitoral. Na época, Juarez afirmou que se tratava de uma ação política eleitoral.

Coleta de lixo

Um dos problemas mais antigos de Sinop estava relacionado à coleta de lixo. Ao longo do último mandato do prefeito, por quase três anos, a Justiça concedia prazos para que fosse regularizada a situação. Em novembro do ano passado, a coleta de lixo chegou a ser suspensa por uma semana no município. Foi no dia 25 de outubro deste ano que Juarez Costa assinou o contrato com as três empresas que serão responsáveis pela coleta, transporte e destinação final do lixo.

A solução do problema do lixo custará aproximadamente R$ 11,5 milhões ao ano e, com isso, os lixões do município foram lacrados e os diversos problemas que causavam, como a fumaça que atrapalhava os voos no Aeroporto Municipal João Batista de Figueiredo, foram sanados.

Obras

Ao longo dos últimos quatro anos Juarez Costa inaugurou diversas obras e concluiu a pavimentação asfaltica em 85% dos bairros de Sinop. Só neste mês de dezembro, o peemedebista inaugurou mais uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), assinou a ordem de serviço para a construção do Centro de Iniciação Esportiva, que deve custar R$ 5 milhões, inaugurou o Centro de Atendimento Empresarial, o Restaurante popular e entregou nove veículos para as secretarias de Saúde e Meio Ambiente

Desafio para 2017

Para o próximo ano, um dos principais desafios da prefeita diplomada Rosana será aliar o enxugamento da máquina e dos gastos públicos com a qualidade dos atendimentos.