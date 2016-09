Taques firma compromisso de quitar duodécimo, mas admite novos atrasos caso FEX não saia

O governador Pedro Taques não descarta novos atrasos no repasse do duodécimo dos Poderes caso o governo federal não pague R$ 500 milhões, advindos do FEX. “Esses dois próximos meses serão de enormes dificuldades. Não é que fechamos a porta do cofre, é que não tem dinheiro para fazer repasse”, ressalta o governador na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), nesta segunda (12), com os chefes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia e vice-presidente do TCE Valter Albano.

O TAC firmado entre os Poderes é referente ao atraso dos repasses de julho e agosto. O montante atinge R$ 278,5 milhões. Metade, R$ 139 milhões, será repassada até 30 de novembro. A outra parte será quitada em seis parcelas, de janeiro a junho do ano que vem. O governo, contudo, pode não cumprir o acordo se FEX não for pago.

Gilberto Leite/Rdnews Governador Pedro Taques assina Termo de Ajustamento de Conduta com Poderes e depende do FEX

Para o governador, a diminuição dos repasses da União, em razão da crise foi fundamental para que o Estado atrasasse o duodécimo. Acusa ainda a gestão passada de comprometer toda a receita do Estado com salários de servidores. “O Estado gasta 72% da receita com os servidores públicos. Ano que vem, R$ 9 bilhões que arrecadaremos serão para pagar os servidores. A receita cresceu 6%, mas as despesas com salário aumentaram 15%”, justifica.

Para cobrar o repasse do FEX, o tucano embarcou para Brasília, onde se reunirá com os governadores e o presidente da República Michel Temer, com intuito de buscar o dinheiro para conseguir manter o compromisso com os Poderes. O encontro está marcado para as 18h. “Vamos cobrar o FEX e o aumento de repasses da União com os Estados”, revela. A ida a Capital federal, Taques já foi avisado pelo interlocutores de Temer que o governo federal não vai pagar o FEX este ano.

Entretanto, se o FEX não for repassado, Taques lembra que o governo realiza cortes para reduzir as despesas, assim como vem cobrando os devedores do Estado, para aumentar a receita. O tucano também não descarta aumento de tributação. “Aumento de pauta (preços), não da alíquota. Medidas acessórias têm sido democraticamente discutidas com todo setor produtivo do Estado. Os dois meses serão difíceis, mas todos (chefes dos Poderes) estão bem avisados sobre isso”, reforça.

O procurador-geral do MP, Paulo Prado, aponta que prefere não criar uma expectativa negativa sobre o assunto. Mas pondera que os chefes dos Poderes terão que fazer uma nova rodada de negociação, caso os atrasos voltem a atrasar. “Quero sofrer na hora certa. Não posso fabricar questões futuras”, pontua.

O vice-presidente do TCE, Valter Albano, que substituiu o presidente Antonio Joaquim, que está em viagem, afirmou que é preciso elaborar um fluxo independentemente da situação econômica, para que em tempos de bonança sejam feitas reservas para dar suporte aos momentos difíceis como o atual. “Então se nós nos preocupamos hoje com a situação do Estado, por outro lado, estamos a frente de ter lei que nos orienta para o futuro, para evitar situação como de hoje”, avalia.