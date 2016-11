Taques reúne 9 secretários para fechar reforma e apresenta minuta a deputados

Nestor Fernandes Fidelis

Ainda hoje a morte é visto, pela maioria das pessoas, como o fim da vida, o ponto final. Para outros, a morte do corpo humano é um castigo. E ainda existem pessoas que não gostam nem de tocar no assunto, que preferem deixar o tema intocável num plano do mistério, alimentando, por isso, um verdadeiro pavor de morrer.

Não obstante, as estatísticas comprovam o crescimento do número de adeptos ao pensamento segundo o qual a morte nada mais é do que a falência dos órgãos físicos vitais do corpo humano, propiciadora da libertação do Espírito que fazia uso daquele referido corpo para evoluir, segundo as leis naturais. Para estas, a morte está longe de ser um castigo e já deixou de ser um mistério.

A sociedade ocidental, como um todo, não é educada para reconhecer tal realidade espiritual da vida, ou seja, que nós, seres humanos, somos Espíritos Imortais momentaneamente vivendo mais uma existência no corpo físico.

Assim, por silogismo, é possível concluir que o medo da morte advém, justamente, da falta de estudos e reflexões sobre este assunto, o que deveria ser realizado sem estranheza, pois sabemos que todos partiremos, mais cedo ou mais tarde, para a vida espiritual, deixando na Terra o corpo que não é nossa propriedade eterna, mas tão somente um instrumento de aprendizado e progresso individual.

Com todo o respeito que se deve ter para com todos os modos de enxergar o presente tema, percebemos que o medo da morte é agravado pela crença, aprendida desde a infância, de que a pessoa pode ser condenada a ir para o inferno, para o fogo eterno, para um local de sofrimentos sem fim, em decorrência dos erros praticados desde quando nasceu, até o fim da vida no corpo.

Porém, a ciência, inclusive do mundo ocidental, já estuda e afirma que céu ou inferno são mais do que locais geograficamente localizados, constituindo-se em verdadeiros estados da alma, estados emocionais, vivenciados não somente após o fim da vida física, mas também, na vida espiritual.

Dentre as ciências transpessoais e/ou chamadas espiritualizadas, destaca-se, inegavelmente, a Doutrina Espírita que verdadeiramente matou a morte, eis que analisa em profundidade este delicado tema e comprova que no corpo ou fora dele a vida é uma só, contínua, incessantemente outorgada pela Inteligência Suprema que controla paternalmente todo o Universo para que cada um possa progredir sem cessar.

Isso significa que somente os espíritas tem essa visão? Claro que não! a prova disso reside no fato de muitas pessoas não são intencionalmente espiritualistas, mas assumem uma postura de autoaperfeiçoamento perante a vida tão natural que as leva a concluir não ser a morte algo aterrador, sentimento fruto da paz de consciência.

“A cada um segundo as suas obras”, logo, reconhecer que a vida é uma dádiva divina para a evolução intelecto-moral de cada criatura se torna imprescindível para aquele que busca o nível de felicidade que é possível alcançar na Terra, não se fazendo justo nem lícito pensar que a continuidade da vida é um cheque em branco para que a pessoa cometa crimes e atrocidades sob a alegação de que pagará mais tarde, porquanto a maior de todas as leis divinas é a Lei de Justiça, Amor e Caridade, tendo como filha dileta a Lei de Causa e Efeito, dentre outras mais, não como fontes de punição, mas de convite a uma vida espiritualizada.

Aliás, as pessoas que se empenham por se espiritualizarem, ou se espiritizarem, tem sentimentos como todas as demais, materialistas ou não.

Assim, diante da partida de um ente querido, cuja hora da morte do corpo lhe tenha chegado, sentem a dor da despedida como todas as demais pessoas que não boicotam seus próprios sentimentos, que não se tolhem, que se entregam ao momento do “até breve”; conquanto estejam em vigilância para não cair em exageros, em condutas teatralizadas, assim como cuidam para que a dor não se transforme em verdadeira pensamento obsessivo em relação a quem partiu, dificultando a recuperação e adaptação deste na vida nova.

Justamente por isso é importante considerar que ninguém é dono de ninguém, isto é, ninguém perde ninguém, pois apenas é possível perder coisas, e o ser humano não é isso: é um filho de Deus, um Espírito Eterno.

Somos convidados a sair do “o que vai ser de mim sem ele?” e exercitarmos o sentimento de gratidão e de confiança na vontade de Deus que é Pai de todos e sabe o que é o melhor para cada um. Agindo assim, desenvolveremos o amor verdadeiro, que liberta, ao invés de entrarmos na postura de apego, que quer reter por egoísmo.

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”, eis a máxima imortalizada por Exuperry e que bem retrata a inexorável ligação estabelecida pelo amor que educa, que cria, que vive, que entrega, que confia e que une para sempre seres que simplesmente se amam, ainda que temporariamente separados fisicamente, mas próximos sempre, sobretudo pela comunicação factível força da oração.

A morte não existe. Logo, não existem os finados. Entretanto, por força do costume social, as pessoas amadas que nos precederam na viagem de retorno à pátria espiritual tem, realmente, maior facilidade para permutarem seus sentimentos conosco nesta data, assim como no Natal, porque se estabelece uma verdadeira sintonia fina gerada pelas lembranças e orações, de acordo com a lição de Sanson, no livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, in verbis:

“Escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas; sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu”.

