Transição orienta Emanuel a anular 4 decisões polêmicas do prefeito Mauro

Roberto Turin, promotor de Justiça da 13ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá, afirma que a emenda que prevê penalizações a membros do Ministério Público e Judiciário, aprovada a "toque de caixa", é uma forma de tentar amordaçar as instituições. “Na calada da noite, na sorrelfa, apresenta-se uma emenda e de maneira inconstitucional e sem devida regulamentação”, sustenta ao .

A emenda foi apresentada, ontem (29), pela bancada do PDT, na votação do pacote anticorrupção. São listadas as situações em que juízes e promotores poderão ser processados, e o crime de responsabilidade prevê pena de seis meses a dois anos de reclusão. A legislação atual já prevê o crime de abuso de autoridade, mas é mais genérica.

Reprodução Roberto Turin é promotor de setor que cuida das ações envolvendo políticos e que é alvo da lei

Turin ressalta que os procuradores, promotores e demais agentes públicos não estão livres e isentos de responderem pelos seus atos. “Não fugimos, não temos ressalvas contra eventuais abusos, indisciplinas cometidas”, sustenta.

No entanto, o promotor explica que se aproveitando do projeto que visa combater a corrupção e sem devida discussão com a sociedade, MP e Judiciário. Segundo ele, a emenda foi inserida no projeto como se fizesse parte das 10 medidas elaboradas pelo MPF e com a chancelada da população. “Isso é uma medida de retaliação e intimidação. Não se busca combater abuso do exercício das funções do promotor de justiça dessa maneira”, dispara.

Entre as condutas que passariam a ser crime estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e apresentação pelo MP de ação de improbidade administrativa contra agente público "de maneira temerária". Nesse caso, além de prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem que tiver provocado.

O promotor exemplifica que para cada processo que for aberto por ele, e se menos da metade tiver alguma representação por abuso de poder, "pelo resto da minha vida vou ficar respondendo processo e não vou trabalhar. Imagina o custo disso (aumento de processo)”, explica.

Com o papel do MP de defender os interesses da sociedade, Turin afirma que hoje o órgão fiscalizador necessita do auxílio da população. “Senão vamos ser patrolados sozinhos. O futuro prevê um MP amordaçado, apático e com dificuldade de trabalhar”, avalia.

O titular explica ainda que o projeto que estabelece medidas para abuso de autoridades ficou "engavetado" há anos no Congresso. “Quando surge a Lava Jato com condenações de agentes políticos aí eles ressuscitam, encaixam e aprovam emenda”, pontua.

6 deputados de MT votam favoráveis à punição de juízes e promotores

Manifesto

O Ministério Público e o Judiciário vão se manifestar amanhã (1º de dezembro), às 14h, em frente ao STF, em Brasília. O procurador-geral Paulo Prado estará presente representando o MP do Estado.