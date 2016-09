Wellington afirma que eleitor que aprova gestão de Mauro deve votar em Emanuel

Marcos Lopes-ALMT Botelho diz que 30 mil empresas poderiam ser negativadas a partir de 3ª agravando a crise em MT

A Assembleia aprovou nesta segunda (19), em sessão extraordinária, a mensagem 54 do Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos do Estado (Refis). A votação acabou acontecendo em regime de urgência, mesmo após pedidos de deputados da oposição que tentaram negociar prazo de uma semana para analisar, debater e fazer mudanças ao projeto. A mensagem aguarda agora sanção do governador Pedro Taques (PSDB) para entrar em vigor.

Aproximadamente 30 mil empresas do Estado serão beneficiadas com o Programa, segundo o presidente eleito da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB). “Temos que entender que 30 mil empresas poderiam ficar negativadas a partir de amanhã, sem fazer movimentação ou compras, caso esse projeto não fosse aprovado. Isso agravaria ainda mais a crise do empresário”, declarou Botelho.

Com aproximadamente R$ 250 milhões em créditos atrasados a receber, com a aprovação da Mensagem, o Governo espera receber, até dezembro, cerca de R$ 150 milhões. O projeto possibilita a regularização de créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa. Na Assembleia, ao ser analisado na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, o texto recebeu parecer favorável de Botelho que foi seguido pelos outros membros da Comissão.

O projeto passou em primeira votação no início da tarde. Foi analisado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, aprovado pela maioria, sem acatar duas emendas. Em seguida, o parecer jurídico foi a plenário e o substitutivo integral foi aprovado.

O deputado Zeca Viana (PDT), que não participou da sessão por estar acompanhando tratamento de saúde do filho, havia se manifestado contra a urgência na mensagem por considerar que era necessário tempo para debate entre os deputados. “Temos casos de contribuintes e comerciantes com dúvidas de como seria feito inclusive o recolhimento lá de trás, 2011, 2012. Aqueles que já pagaram, como que ficaria. Aqueles que estão sofrendo correção do débito, se vai entrar na conta corrente ou não. Essas discussões é que estão acontecendo”, explicou.

Já o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, destacou que a aprovação da mensagem dá condição de sobrevivência às empresas em dificuldades. “Em nome do governador Pedro Taques eu quero agradecer a todos os deputados pelo empenho na aprovação deste importante projeto, que visa, sobretudo, dar condições de sobrevivência às empresas neste momento de dificuldade. Além disso, possibilitará reforço no nosso caixa para fazer frente aos problemas que enfrentamos”, destacou.

Débitos

Segundo o Governo, contribuintes que possuem débitos gerados até o final de 2012 que optem pelo pagamento à vista ou em até 24 meses, terão descontos de 100% sobre os juros e multas. Outra opção prevista é o parcelamento em 36 e 48 meses, com descontos que vão de 80% a 95%.

Já os contribuintes que possuem débitos gerados no período de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro do ano passado, poderão optar pelo pagamento à vista ou em cinco opções de parcelamento, de 12, 24, 36, 48 ou até 60 meses. Para os que optarem pelo pagamento à vista, o desconto sobre os juros e multas será de 75%. Para as opções de parcelamento, abatimentos variam de 10% a 75%.

Os prazos de pagamentos são estabelecidos conforme o mês em que o acordo for realizado. No caso de pagamento à vista, deverá ser realizado até o último dia útil do mês. Em caso de parcelamento, a primeira parcela deverá ser paga no prazo de até 10 dias, contados da data da celebração do acordo. As demais parcelas deverão ser sucessivas.

Em cumprimento a duas decisões judiciais, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) vai cobrar a diferença de débitos de contribuintes que foram beneficiados com reduções de impostos e parcelamentos de dívidas tributárias. O Pleno do Tribunal de Justiça considerou inconstitucional o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (Funeds), que concedeu reduções de até 55% no valor do imposto, além de desconto de até 100% nas multas e nos juros, para débitos gerados até 31 de dezembro de 2012.

A primeira decisão judicial sobre o tema considerou inconstitucional a Lei nº 9.481/2010, que instituiu o Funeds e, consequentemente, o Decreto nº 526/2011, que regulamentou a lei. Após a decisão da Justiça, uma nova lei, a de nº 10.236/2014, convalidou novamente tais benefícios, mas também foi declarada inconstitucional. (Com Assessoria)