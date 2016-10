A 11 dias do pleito em Cuiabá, MT-Dados traz Emanuel com 49%; Wilson tem 31%

Emanuel Pinheiro (PMDB) venceria hoje o duelo pela Prefeitura de Cuiabá com ampla vantagem. Pesquisa do MT-Dados, realizada entre 17 e 18 últimos, revela que o peemedebista está com 49,50% das intenções de voto, 18,5 pontos percentuais sobre Wilson Santos (PSDB), que nesta amostragem estimulada aparece com 31%. Dos entrevistados, 12,33% declararam que anulariam o voto ou votariam em branco e 7,17% disseram estar indecisos.

Dados da amostragem do MT-Dados Pesquisa e Marketing realizada em Cuiabá nos últimos dias 17 e 18

Na aferição espontânea, situação em que o eleitor revela a preferência de candidatura sem auxílio do pesquisador, o candidato peemedebista também é o primeiro colocado, com 46,75%. O tucano detém 25,50%. Nesse caso, se revelaram indecisos 27,75%. No trabalho de campo de dois dias foram ouvidos 1.200 eleitores em 146 bairros e mais cinco distritos. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TRE-MT, sob número MT-04704/2016. Considerando apenas os votos válidos, no qual são excluídos brancos, nulos e eleitores indecisos, Emanuel chega a 61,49% faltando 11 dias para as eleições. Wilson registra 38,51%, uma desvantagem de quase 23 pontos.

Rejeição

Pesquisadores do MT-Dados fizeram a seguinte pergunta: "Em quem o senhor (a) não votaria de jeito nenhum para prefeito de Cuiabá?" O nome do ex-prefeito e hoje deputado estadual Wilson Santos figura em primeiro com 43,50%. O deputado Emanuel, por sua vez, enfrenta rejeição de 18,25%.