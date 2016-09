Emanuel lidera com 33% dos votos válidos; empate técnico com procurador e Wilson

Juacy da Silva

Na quinta feira, 22 de setembro deste 2016, ano da misericórida, como declarado pelo Papa Francisco, a Polícia Federal, por ordem do juiz Sérgio, um dos heróis do povo brasileiro nesses tempos de corrupção que envergonha o país e rouba preciosos recursos públicos que tanto fazem falta para a saúde, a educação, a infraestrutura, a segurança pública, os esportes e lazer, os cuidados com o meio ambiente, para a reforma agrária, a habitação, o seneamento básico, a defesa nacional, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e tantos outros setores do país, realizou a 34ª etapa da operação "X”, que está a cargo da Força Tarefa, integrada pelo Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal, em Curitiba.

Nesta operação foram presas várias pessoas, inclusive o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, um dos expoentes do lulopetismo, professor Guido Mantega, aquele que ajudou Dilma a maquiar as contas públicas, a jogar o Brasil na crise econômica e na desorganização fiscal e orçamentária e que por diversas vezes tem sido acusado, por delatores quando investigados por práticas de corrupção. Os motivos da prisão do ex-minnistro e outros mais referem-se a acusações da atuação do ex-ministro em extorquir milhões de reais de empresas, via contratos fradulentos, desviando recursos para o caixa dois do PT para campanhas eleitorais recentes, inclusive para a eleição de Dilma e Temer em 2010 e 2014.

Enquanto isso, em Brasília, deputados federais em uma manobra vergonhosa, enlameando ainda mais a imagem da Câmara Federal, que demorou quase um ano para cassar o mandato do seu ex-presidente, Eduardo Cunha, acusado em vários processos de corrupção e outras denúncias, quase conseguiu aprovar mais uma dessas leis que anistia práticas de corrupção. Na verdade, a tentativa desses deputados era legalizar o caixa dois, livrando diversos deputados e por extensão senadores e dirigentes partidários e candidatos, eleitos ou derrotados, que usaram em passado recente dinheiro sujo, oriundo de corrupção em suas campanhas, incluindo Lula, Dilma e Temer, além de centenas de políticos.

Não bastasse esta manobra sórdida e maquiavélica, justamente no momento em que a Câmara Federal e depois o Senado, deverão estar examinando um projeto de lei de autoria do Ministério Público Federal, que recebeu o apoio de mais de dois milhões de assinaturas, contendo as dez medidas para um combate mais efetivo à corrupção. O poder dos corruptos e da corrupção ainda é tão grande que não bastassem deputados e outros políticos defenderem o uso de dinheiro sujo nas campanhas, ainda, por cima, veio o ministro da articulação política do governo Temer, que ainda tem o apoio declarado de inúmeros parlamentares federais - deputados e senadores -, Geddel Lima, declarar que caixa dois não é crime.

De pronto, para livrar-se de mais um incômodo, já que em poucos meses teve que demitir alguns ministros acusados de corrupção, o presidente Temer, mesmo estando nos EUA, acabou desautorizando seu ministro dizendo que “pessoalmente” não acha que isso, ou seja, defender caixa dois em campanha seja bom, apesar de que a chapa Dilma/Temer está sendo investigada, no TSE, a pedido do PSDB e outros partidos, exatamente por usar dinheiro roubado da Petrobras e da construção de hidrelétricas na última campanha eleitoral que elegeu a dupla PT/PMDB.

Enquanto isso, dezenas de deputados e senadores que constam da lista do Janot aguardam a tramitação de processos, a passos de tartaruga no STF, acusados de corrupção, mas que, graças a esta excrecência da imunidade/impunidade e foro privilegiado, continuam sendo poupados, enquanto políticos sem mandatos, gestores públicos, dirigentes de estatais, marqueteiros, doleiros e empresários corruptos têm sido investigados, condenados e presos por ordem do juiz Sérgio Moro.

Oxalá no Brasil existissem milhares de juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores com a mesma coragem, determinação e celeridade em suas decisões, principalmente quando se trata de crimes de colarinho branco envolvendo os integrantes do andar de cima de nosso país, exatamente quem nos governa, mas que lamentavelmente em uma proporção alarmante estão mais próximos do banditismo de colarinho branco do que de governantes preocupados com os destinos do Brasil e a sorte da população mais humilde.

Em decorrência, não causa estranheza o fato de assistirmos ao noticiário dando conta de que milhões de pessoas não têm acesso à saude pública, cenas deprimentos de filas nos corredores dos hospitais, notícia de que em torno de tres milhões de crianças e jovens não têm acesso ou abandonam a escola, que a violência aumenta a cada dia, mais de cem mil pessoas morrem a cada ano assassinadas ou no trânsito, milhões são roubadas, assaltadas, estupradas, sequestradas. É lamentavel e triste viver em um país como o Brasil e sermos governados por este tipo de políticos.

Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro e nos livre dos polítcos, governantes, gestores públicos e empresários incompetentes e corruptos!

Juacy da Silva é professor universitário aposentado pela UFMT, mestre em sociologia e articulista. E-mail: professor.juacy@yahoo.com.br