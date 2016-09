Vaza, Taques!

Maria Rita Uemura

O mundo mudou. Tecnologia, WhatsApp, wifi, tablet, segurança (ou a falta dela), família menor e outras dezenas de variáveis levam a criança de hoje a viver isolada ou entre adultos. Foi-se o tempo que elas brincavam na rua, que tinham turma ou que passavam o final de semana inteiro na fazenda correndo atrás de bezerro. Criança de hoje não dá para comparar com outras gerações pelo simples fato de que o mundo que eles vivem é totalmente diferente de qualquer outra infância.

Tem os prós e os contras. A intimidade deles com a tecnologia proporciona uma relação natural com todos esses gadgats que assustam os adultos a cada mudança de versão. Em compensação a criança de hoje é a mais obesa que o universo já viu. Pior que constatar isso é saber que é um caminho sem volta.

Como a criança já não brinca como antigamente como evitar que ela engrosse as estatísticas da obesidade? No meu entender aí entra um dos maiores papeis dos pais do mundo atual: despertar no pequeno ser o gosto pela atividade física. A intimidade da criança com a tecnologia hoje é natural, mas com a atividade física já não é mais. É só pensar que até festinha de criança tem adulto contratado para fazer animação. Criança de hoje não sabe nem inventar brincadeira direito. Num mundo em que logo a educação física não será mais obrigatória cabe aos pais fazer a molecada suar.

No mundo de hoje sem as brincadeiras de rua, os pais têm que praticar atividade com a criança e ou incentivar a participação em atividades programadas. Posso usar de exemplo o meu próprio filho. O guri tem oito anos. Se euo deixartrês dias inteiros em frente a um tablet com conexão wifi, comida e um banheiro ele nem sentirá minha falta. Os jogos, os vídeos e demais formas de entretenimento propiciados pela tecnologia são difíceis de concorrer. Por isso o uso de tal recurso deve ser permitido com parcimônia e paralelo a ele e em muito maior escala deve ser incentivada a prática de esportes. Meu filho pedala e rema com a gente nos finais de semana. Durante a semana ele faz aula de karatê e agora aula de funcional Kids.

Nem sempre conseguimos praticar uma atividade juntos no final de semana. Mas as aulas que ele faz já suprem essa necessidade de se movimentar e desenvolver ainda mais a motricidade de maneira lúdica. Acredito que o exemplo de nos ver em atividade seja mais importante que simplesmente matricular o filho em alguma aula. Pois só ter o discurso de que a atividade é importante é muito vazio.

Então se hoje não tem mais vizinho, primo ou irmão para brincar cabe aos pais assumir este papel direta e indiretamente. Não importa como, o importante é a criança estar em atividade. Mais do que performance ela deve se divertir enquanto pratica, mais tarde na juventude e na vida adulta ela pode levar para um nível mais competitivo. Mas enquanto criança o que importa é manter-se em movimento.

