Velhos problemas e novas soluções ou seria novos problemas e velhas soluções?

O ano de 2016 foi o último dos quatro da gestão Mauro Mendes (PSB), que decidiu não buscar a reeleição, mesmo com alto índice de aprovação pela população cuiabana. Diante disso, o eleito para comandar Cuiabá a partir de 2017 foi o deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB). Para tanto, o peemedebista derrotou o também deputado Wilson Santos, que contou com o apoio maciço do governador Pedro Taques, que tem base eleitoral na Capital.

Emanuel, aos 51 anos, foi eleito com 60,41% dos votos (157.877). Advogado e deputado de quarto mandato, já militou no antigo PFL (hoje DEM), PR e, agora, PMDB. Obtém uma vitória expressiva 16 anos após amargar o último lugar na corrida pelo Palácio Alencastro. Em 2000 também tentou ser prefeito. À época, concorreu pelo extinto PFL e obteve 7.505 votos, ficando em último lugar dentre os 4 candidatos. Curiosamente, Wilson, derrotado este ano, também estava no páreo e concorreu pelo PMDB, foi derrotado.

Agora, Emanuel terá que lidar com os avanços e pontos negativos deixados por Mauro Mendes. Na lista dos grandes feitos do socialista estão as obras do novo Hospital e Pronto-Socorro, a inauguração do Hospital São Benedito e a entrega de três grandes parques, Tia Nair, Orla do Parto e das Águas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Ari Souza, a obra do pronto-socorro como um todo está 60% pronta e a previsão de conclusão é para o final do próximo ano. Ao todo, a construção da unidade estava orçada, inicialmente, em R$ 80 milhões.

O novo Hospital e Pronto-Socorro foi uma das principais propostas de campanha de Mauro, em 2012. A unidade terá três setores com 315 leitos, dos quais, 40 deles destinados às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), um Centro de Diagnósticos e também um Centro Ambulatorial, com consultas e leitos para internação, suficientes para qualquer tipo de atendimento. Além disso, terá também um moderno Centro de Queimados.

Já o Hospital São Benedito foi entregue em julho deste ano, com a proposta de desafogar o atual pronto-socorro. A unidade conta com 126 leitos, sendo 96 destinados para enfermarias e 30 à UTI. Os atendimentos são feitos 100% pelo SUS.

Outro marco na gestão Mauro foram as entregas do Parque Tia Nair, Parque das Águas e da nova Orla do Porto. Em dezembro de 2015, Mauro reabriu o Parque Nair Cunha Monteiro, conhecido como Tia Nair, após o local passar por uma revitalização e ser ampliado em 43%. No centro do local, há uma lagoa que conta com uma ilha, cascata de três metros de altura, pedalinho e tirolesa. Além disso, possui uma academia coberta, parquinho infantil e 400 vagas de estacionamento.

Já neste mês de dezembro foi a vez da inauguração da revitalização da Orla do Porto Cuiabá, com extensão de 1.350 metros, margeando a avenida Beira Rio. A obra custou em torno de R$ 16 milhões e inclui a revitalização das praças major João Bueno e Luís de Albuquerque, a requalificação do Museu do Rio, onde será instalado um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), e a construção de um novo Aquário Municipal.

Orla do Porto revitaliza região antes dominada por drogas e prostituição

Ontem (30), Mauro inaugurou o Parque das Águas, ao lado da Assembleia. A unidade tem área de lazer de 270 mil m² que inclui 1.500 metros de pista de corrida e caminhada; 1.600 metros de ciclovia; dois restaurantes; uma área para a venda de lanches (Food Park); duas academias ao ar livre e parquinhos infantis. Os dois restaurantes deverão estar em funcionamento no mês de abril e a área do Food Park ficará pronta em janeiro. O parque terá dois estacionamentos gratuitos com capacidade para 600 veículos.

Além dos parques, o programa de pavimentação Novos Caminhos da prefeitura entregou 270 km de asfalto novo, recuperou outros 380, de modo que restam 50 para serem licitados na próxima gestão. Nesses quatro anos, a prefeitura ampliou de um para 17 o número CMEIs, abrindo aproximadamente 4 mil novas vagas para a educação infantil (creche e pré-escola).

As melhorias nesse setor estão também na construção de quatro novas escolas de educação básica e uma escola rural e ainda a reforma total de 10 escolas e cinco creches, e a reforma da sede da secretaria de Educação, a nova Casa dos Conselhos da Educação e o Centro Municipal de Distribuição da Alimentação Escolar. Para tanto, foram investidos cerca de R$ 100 milhões.

. No último ano de gestão, prefeito Mauro Mendes inaugurou obras, mas Emanuel ainda tem desafios

Desafios

Emanuel Pinheiro, que será empossado neste domingo (1º de janeiro), se por um lado leva os avanços de Mauro, também terá que encarar os pontos negativos deixados pelo socialista, entre eles a CAB, a licitação do transporte público que não saiu do papel e os impactos do contingenciamento da crise.

No final de novembro, a RK Partners Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda, uma das credoras da CAB, passou a assumir a concessão dos serviços de saneamento de Cuiabá. Responsável pela universalização da água e do esgoto de Cuiabá, a CAB não cumpriu o contrato pactuado com a gestão e, desde 2 de maio, estava sob intervenção.

Credora da CAB assume saneamento e tem 180 dias para iniciar trabalhos

Já o processo de licitação do transporte público da Capital passou apenas pela fase dos preparativos do certame. O MPE questionou o motivo da prorrogação do contrato e o processo está sob alerta de Emanuel, que pode anular todo o trâmite. Uma audiência pública foi realizada no último dia 6, na qual foi apresentado o projeto básico.

Diante da crise instalada em todo o país, em novembro do ano passado Mauro se viu obrigado a adotar medidas mais austeras. O pacote incluiu a redução até 30% nos orçamentos das pastas, além da demissão de 20% dos servidores comissionados e 30% dos contratados. Houve ainda o cancelamento de empenho de despesas não obrigatórias, como serviços que não sejam essenciais; redução de linhas telefônicas e de frotas de veículos, inclusive os que atendem aos secretários e o fechamento do escritório de representação, em Brasília.

Propostas

Entre as principais bandeiras erguidas por Emanuel durante a campanha está o horário estendido em creches e Cmeis até as 19h30, devido à incompatibilidade de horários de trabalho dos pais com as unidades. Além disso, o peemedebista firmou compromisso de construir mais 11 Cmeis com funcionamento 12 meses por ano.

Outra proposta na área da educação é o Aprova Cuiabá que deve preparar estudantes carentes para a inserção na universidade e também oferecerá cursinhos preparatórios para concurso público. No setor da Saúde, Emanuel garantiu a conclusão das obras do novo pronto-socorro no primeiro ano do mandato. Após isso, pretende transformar o atual em hospital materno-infantil. Pretende ainda construir mais de 70 unidades do Programa da Saúde da Família (PSF).

Também estão entre as metas terminar a construção das duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), sendo uma no Jardim Leblon e outra no Verdão e implementar os programas Centro de Especialidades Odontológicas e programa de Assistência Médicas e Odontológicas Rural. Ambos funcionando 24h.

Para a segurança pública, Emanuel disse em seus programas eleitorais que irá implementar a Guarda Municipal, fardada e armada, para auxiliar aos demais policiamentos da comunidade. O projeto “Anjos da Guarda”, que atuará dentro e nas proximidades das escolas, “protegendo crianças e minimizando a possibilidade de aliciamento de drogas nesses locais”, conforme consta no trecho da proposta.

Emanuel assume com urgências em transporte e serviços de saneamento