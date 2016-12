3 órgãos do Estado e 4 associações elegem presidentes com mandato a partir de 2017

O reajuste em 288% na verba indenizatória para os vereadores que assumem em 1º de janeiro, aprovado em uma sessão realizada na madrugada de 12 para 13 de dezembro, foi um dos fatos mais marcantes em 2016 na Câmara de Barra do Garças. Aprovado no apagar das luzes, o projeto levou a população às ruas para protestar e "forçar" os vereadores a voltar atrás.

Com pressão popular, o prefeito Roberto Farias (PMDB) vetou o projeto e manteve o valor da verba inalterado. Caso tivesse sido sancionado, os vereadores passariam a receber ao invés dos R$ 1,7 mil, R$ 6,6 mil de verba indenizatória para o custeio de despesas dentro do município. Com o salário de R$ 8 mil, os parlamentares receberiam R$ 14,6 mil.

Em sessão supostamente secreta realizada esta semana, o Legislativo manteve o veto e aprovou a LOA 2017. A suposta sessão escondida foi denunciada pelo primeiro-secretário, vereador Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko )PT), que ingressou com ação no Ministério Público Estadual (MPE) para questionar a inconstitucionalidade do evento.

Sob pressão popular, Câmara realiza sessão "secreta" e LOA é aprovada

. População de Barra durante protesto na Câmara contra o aumento da verba indenizatória em 288%

Ainda neste ano, em julho, época de temporada, Barra do Garças celebrou pela primeira vez o Dia do ET. Sem a presença de extraterrestres, a data, comemorada no segundo domingo do mês de julho, contou apenas com manifestações do artista plástico Osmar Cláudio, o ET do Cerrado, que, caracterizado, desfilou pelas ruas da cidade e concedeu autógrafos.

Ainda na Câmara, o projeto que versa sobre a gratuidade de assessoria jurídica bancada pelo Poder Legislativo aos vereadores e ex-vereadores que foram alvos de ações judiciais gerou polêmica e ganhou as redes sociais com manifestações de protestos. A assistência será prestada até o veredicto final do processo, sem nenhum custo para o parlamentar em atividade ou àquele que já exerceu mandato. A medida é uma resposta a ações movidas pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra os vereadores.

Reeleição de 7

Por conta das eleições, o plenário da Câmara esvaziou durante o processo eleitoral, quando 12 dos 15 vereadores se candidataram à reeleição em 2 de outubro, sendo sete reeleitos para a próxima legislatura, Miguel Moreira da Silva (PSB); Geralmino Neto (PSB); João Rodrigues (PDT); Valdei Leite (PDT); Paulo César Raye (PMDB); Julio Cesar (PSDB); e Celson Sousa (PV). A renovação foi de 65%, com a eleição de oito novos vereadores, que tomam posse neste domingo.