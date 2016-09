Sandra Alves

Explicar o que houve na última segunda (29) é desafiador, afinal, restava a esperança de que todas as estórias do golpe fossem sepultadas com o julgamento do impeachment, a favor ou contra, um ponto final era aguardado. Não foi o que houve, a “criatividade” de Lewandowski e Renan Calheiros mostraram (mais uma vez) o quanto é absurdo o jogo político em nosso país.

De fato, esperava-se não ouvir mais sobre o tema golpe, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) aplicou um “golpe” contra a própria Constituição Federal (CF). Ressalte-se que é o STF o guardião da Constituição no país.

Falo da inusitada decisão em que Lewandowski decidiu monocraticamente/sozinho (e aqui suprimiu o poder de decisão do Senado) que o texto do artigo 52, inciso I e parágrafo único da CF deveria ser votado em duas etapas.

Diz o artigo: Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: I - processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade (...). parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

A artimanha de dividir a votação em duas partes deixaria claro o poder de barganha no cenário político. Dilma Roussef perdeu o cargo de presidente da República com o resultado de votação de 61 votos a favor e 20 contra. Ora, se a primeira votação possuía este placar, a segunda deveria ser idêntica.

Afinal, apesar da inusitada divisão, a CF é expressa e sua interpretação inquestionável, “ocorrerá a perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública”.

Não foi o que aconteceu. Fatiada, a Constituição Federal, a parte que dispõe sobre a inabilitação para o exercício da função política foi votada separada, e o resultado não foi idêntico a primeira votação. Foram 19 senadores que “entenderam” que Dilma, apesar de perder o cargo por crime de responsabilidade, pode continuar a exercer função pública.

Isso significa que Dilma pode, imediatamente, ser nomeada ministra, secretária de Estado, ou para qualquer outra função que lhe dê foro privilegiado em investigações.

O problema é que a matéria já fora objeto de discussão pelo próprio STF durante o procedimento de impeachment de Collor quando fora decidido que a pena de inabilitação para o exercício de função pública é automática e indissociável (MS 21.689). Dois pesos e duas medidas. Dois procedimentos de impeachment e um novo e inconstitucional precedente para salvar políticos que perderam seus cargos.

E agora José? Os ministros do Supremo estão constrangidos, tendo Gilmar Mendes afirmado que o “fatiamento é no mínimo bizarro”. Delcídio do Amaral é o primeiro a pedir a aplicação do procedimento do Senado ao seu caso, anulando-se a parte de seu julgamento que aplicou a inabilitação para funções públicas. Na sequência virão as teses de Eduardo Cunha e tantos outros.

Até a última sexta (02) já haviam dez ações no STF questionando a votação final do impeachment de parte a parte. Se o STF optar pela Constituição Federal trará Dilma Rousseff de volta à presidência do país, será necessária nova votação; se optar pela aceitação do precedente, terá que trazer uma série de pessoas que foram retiradas de seus cargos políticos às suas funções.

Resta aguardar a criatividade da Suprema Corte para desembaraçar tantas questões jurídicas e interesses.

Sandra Cristina Alves é defensora pública do Estado, escritora e escreve exclusivamente neste Blog toda segunda (sandrac.alves@terra.com.br)