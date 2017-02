1º Júri no bairro condena rapaz a 13 anos de reclusão por homicídio

O primeiro julgamento de Júri Popular comunitário em Rondonópolis ocorreu no bairro Jardim Rivera, nessa quinta (16). Do salão comunitário do bairro a população pode acompanhar o julgamento do réu Renato Henrique de Souza Santos. Após ouvir testemunhas e defesa e acusação, o réu foi condenado a 13 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.

Renato foi condenado por assassinar Wesley Ubiratan Albuquerque dos Santos, em frente a uma boate no Centro de Rondonópolis, em 2012.

O presidente do Tribunal do Júri, juiz Wladymir Perri, proferiu a sentença de homicídio qualificado, afirmando que a culpabilidade ficou demonstrada a partir do momento de decidiram pela morte da vítima ainda dentro da boate e mesmo depois desta ter pedido desculpas e o aguardaram ao lado de fora até que este saísse.

Nesta sexta (17), o Tribunal do Júri se transfere para o bairro Santa Clara. O julgamento ocorre no salão da comunidade católica, as 8h30. O réu é Juraci Carolino Sobrinho, acusado de matar a ex-mulher com mais de 30 facadas, em 2014. O crime comoveu o bairro e toda a cidade. A tendência é que a sentença seja proferida no final do dia.

A iniciativa de transferir os julgamentos do Tribunal do Júri para os bairros partiu do próprio juíz, que pretende aproximar a Justiça do cidadão. O magistrado acredita que mostrando para a comunidade que a Justiça está agindo, pode ajudar a diminuir a criminalidade nos locais.

“Aquele cidadão infrator vai pensar duas vezes antes de cometer algum crime porque ele sabe o risco de ser condenado, ele viu seu semelhante ser julgado na comunidade”, pontua. O próximo julgamento será no bairro Parque Universitário, na próxima terça (21).