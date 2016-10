13 cemitérios de VG começam a ser preparados para Dia de Finados

Secom/VG As ações compreendem serviços de capina manual, roçada interna e externa, além de pintura de muro

Os 13 cemitérios de Várzea Grande começam a ser preparados para receber os visitantes no Dia de Finados, na próxima quarta (2). Equipes da secretaria municipal de Serviços Públicos realizam a limpeza geral que consiste na manutenção dos corredores, podas de árvores, corte de grama, capina, varrição e pintura.

O cemitério Recanto da Saudade localizado no bairro Jardim Primavera foi o primeiro a receber a equipe de limpeza da prefeitura. Segundo o secretário-adjunto de Serviços Públicos, Virdinei da Silva Bens, a manutenção dos cemitérios é feita de forma rotineira, mas ganha reforço extra nas semanas em que antecedem o feriado.

“O objetivo é garantir mais segurança e conforto às famílias que forem visitar os cemitérios nesta época, onde o local recebe um número expressivo de pessoas que prestam homenagens aos entes queridos”, diz.

Virdinei ressalta que algumas famílias costumam ir ao cemitério no dia 1º, por isso os trabalhos de manutenção serão realizados até a véspera do feriado, para garantir apoio aos que costumam fazer a limpeza dos jazigos. “É importante que os visitantes também façam sua parte, como não deixar jarra de flores com água parada dentro dos recipientes”.

Os cemitérios que estão recebendo manutenção são: Cemitério São Francisco de Assis, na Região Central; dos bairros Costa Verde, Cristo Rei, Parque do Lago, Capela do Piçarrão, Jardim Primavera, Região da Guarita, e das áreas rurais de Souza Lima, Passagem da Conceição, Capão Grande, Limpo Grande, Pai Andre e Praia Grande. (Com Assessoria)