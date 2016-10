13 são presos por perturbar sossego em Barra; polícia encontra drogas

Policia Momento em que policiais militares faziam a revista das pessoas na avenida

Ao menos 13 pessoas foram detidas e nove veículos apreendidos durante a primeira operação "Sossego Público", realizada pelas Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros na madrugada deste domingo (23), em Barra do Garças, em cumprimento a Resolução 624 do Contran, que regulamenta a aplicação de multas por infrações relacionadas ao som automotivo. Um estabelecimento anexo a um posto de combustível foi notificado e multado pelo excesso.

A operação envolveu um grande aparato policial depois de denúncias de perturbação do sossego público diante da grande aglomeração de pessoas, incompatível para o local, e veículos com o nível de som acima do permitido. Além do cumprimento da Resolução do Contran, os policiais identificaram também pessoas de posse de entorpecentes, o que caracterizou tráfico e consumo de drogas.

As pessoas detidas assinaram termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) por descumprimento da legislação; os proprietários de veículos multados em R$ 127,69 por perturbação ao sossego público; infração grave com cinco pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tráfico de droga pela posse de duas porções de pasta base de cocaína.

No local da operação, na avenida Ministro João Alberto, próximo a ponte do rio Garças, as forças policiais identificaram várias irregularidades, como por exemplo, além do excesso de aglomeração de pessoas, o uso de som automotivo acima do nível permitido, e a proximidade de posto de venda combustível, o que poderia oferecer risco aos frequentadores. O Corpo de Bombeiros foi requisitado para averiguar se a empresa cumpria as normas de segurança.

"A união entre as forças de segurança resulto no êxito desse trabalho", disse o delegado Marcos Adriano Alencar, adjunto da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Barra do Garças, que emitiu nota à imprensa sobre o trabalho realizado às 4 horas da manhã deste domingo.