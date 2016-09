15 empresas entregam proposta para duplicação da Estrada da Guia

Reprodução MT-010 passa por fase de duplicação. A previsão de entrega da obra é em 2018

Quinze empresas apresentaram propostas de preços para a licitação da obra de duplicação da Rodovia Arquiteto Helder Cândia (MT-010), no perímetro urbano de Cuiabá. A informação foi divulgada pela secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) nesse sábado (17). Agora, as propostas serão analisadas pela comissão de licitação da pasta.

O secretário Marcelo Duarte explicou que 20 empresas participaram do certame, mas cinco não foram habilitadas para a fase das propostas de preços, que variaram entre R$ 27,2 milhões e R$ 33,5 milhões. Com isso, o processo licitatório entrou na reta final.

Marcelo ressaltou que, a partir de agora, todas as propostas serão minuciosamente observadas, juntamente com os recursos que forem protocolados na Sinfra, observando todos os prazos legais. Só após este trabalho rigoroso o resultado será homologado.

Obra de duplicação

Serão duplicados 4,9 km da rodovia MT-010 entre o entroncamento com a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que dá acesso à Chapada dos Guimarães, e o trevo do Rodoanel. A Sinfra prevê inicialmente a reconstrução completa da pista existente, com o objetivo de melhorar a segurança e o conforto dos usuários.

O secretário destacou que um plano de mobilidade urbana está sendo elaborado em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, que visa desafogar o trânsito durante a execução da duplicação. A obra deve ser iniciada ainda este ano. A previsão é que a duplicação fique pronta em 2018. (Com Assessoria)