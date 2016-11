Divulgação Mamação reúne 150 mães no Shopping Pantanal após uma delas ser "convidada" a ir para o fraldário

Pelo menos 150 mães participram neste sábado(19) de um ato denominado “mamaço” no Shopping Pantanal. O protesto teve início às 17h e foi intitulado "Mamaço com Papai Noel". A ideia de execução do protesto surgiu depois de a gerente administrativa, Manaíra Filgueiras receber a recomendação de uma funcionária do local para que amamentasse o seu bebê no fraldário. A situação foi registrada quando a mulher visitava o espaço do Papai Noel e uma das ajudantes, lhe fez a sugestão. Indignada, a mulher denunciou o caso e ganhou apoio do grupo "Mães Fresquinhas".

Manaíra Filgueiras, 27, relatou ao que ela estava com suas duas filhas passeando quando a mais nova começou a chorar. "Eu estava com minhas duas filhas ontem no shopping, por volta das 20h, uma de sete anos e outra de um ano. Estávamos indo tirar fotos com o Papai Noel e minha bebê começou a chorar muito. Nesse momento eu sentei em um puff que tinha ali e fui amamentar. Neste momento, uma ajudante do Papai Noel chegou do meu lado e perguntou se eu sabia onde era o fraldário”, relatou.

Manaíra, achando que a moça estava pedindo informações, indicou onde seria o fraldário. Porém ficou indignada com a resposta. "No primeiro momento achei que ela tivesse me pedindo uma informação e então expliquei onde ficava, mas ela falou que eu tinha entendido errado e perguntou se eu não queria ir amamentar lá. Eu olhei pra ela e falei: não, por quê? É proibido amamentar aqui? Porque eu fiquei realmente sem entender”, explicou.

A denunciante disse que continuaria ali amamentando sua filha e que só sairia quando terminasse. Como várias pessoas passaram pelo local e ficaram olhando a situação, a assistente saiu do local. “Quero deixar claro que ela não foi grosseira comigo. Mas não é justo isso. A minha filha estava chorando, e eu tinha que atendê-la naquele momento”, esclarece.

A organizadora do protesto Maira Rodrigues Dalgallo, 27, explica que esse é o segundo “mamaço” em Cuiabá. “O primeiro realizamos no Parque Mãe Bonifacia, na semana do aleitamento materno. Mas este que está ocorrendo hoje é para mostrar o quanto é difícil para uma mãe ter que achar um lugar para amamentar escondido. Dar o leite para o seu filho é um direito por lei, e buscamos isso”, destaca.

Divulgação Ato das mães cuiabanas ocorreu na sessão onde tiram fotos com o Papai Noel

Outro lado

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Shopping Pantanal relatou que irá abrir processo administrativo para apurar os fatos.

"O Pantanal Shopping informa que foi instaurado um processo interno para apurar os fatos narrados junto a promotoria. Esclarecemos ainda que esta conduta não condiz com os valores do shopping e que realizamos treinamentos constantes com a equipe para abordagem e tratamento com o público de forma geral, sempre reforçando os valores baseados na ética, respeito, humildade e transparência. Após tomar conhecimento do evento “Mamaço”, informamos ainda que o shopping está de portas abertas e que disponibilizará cadeiras de amamentação, fraldas e carrinhos de bebê na decoração de Natal em prol da causa", diz a nota.

Lei do Aleitamento

De autoria do deputado Gilmar Fabris (PSD), a lei estadual 10.394/16, que permite o aleitamento materno em ambiente público ou privado, foi aprovada pela Assembleia em março de 2016 sancionada em abril do mesmo ano pelo Governo do Estado.

A lei deve ser cumprida em todos os estabelecimentos, sejam públicos ou privados, tais como casas de espetáculos, bares, restaurantes, lojas de departamentos, dentre outros ambientes do gênero. O estabelecimento que descumprir a lei é primeiramente advertido e se houver reincidência multado em R$ 2 mil por infração, com valor dobrado a cada reincidência até o limite de R$ 50 mil.