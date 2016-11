2 adolescentes são apreendidas por assalto a ótica no centro de Sinop

A Polícia Militar de Sinop fez a apreensão de duas adolescentes que assaltaram uma ótica localizada na Avenida Júlio Campos, principal via comercial de Sinop, na tarde desta sexta (04).

As duas menores, de 16 e 17 anos, fugiram de moto e foram localizadas pouco depois do assalto no bairro Jardim das Primaveras. Com elas, os policiais encontraram vários relógios levados da ótica e aproximadamente R$ 1,5 mil, em dinheiro.

Segundo a PM, as duas adolescentes usaram um revólver para praticar o assalto, mas a arma não foi localizada. Elas foram encaminhadas para a Delegacia Municipal da Polícia Civil.