2 assaltam agência do Sicredi no Santa Rosa; segurança reage e fere 1

A agência do banco Sicredi, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, é alvo de dois assaltantes nesta segunda (29). Segundo informações preliminares, o segurança do local reagiu e atirou contra em um deles. O outro fugiu e não houve reféns. Policiais militares, a Força Tática, Ciaopaer, e Corpo de Bombeiros estão na região. O Samu acabou de deixar a agência com o assaltante baleado.

Segundo o coronel Jorge Luís, explica que os bandidos estiveram na agência na última sexta (26), estudando o local e aguardando a oportunidade de praticar a ação delitiva. O coronel diz que hoje os assaltantes chegaram novamente, e um deles adentrou a agência, utilizando simulado de pistola e, por isso, passou pela porta detectora de metal sem ser percebido.

Jorge conta que o bandido chegou próximo ao vigilante e anunciou o assalto com o jargão "perdeu". Segundo ele, o segurança agiu rapidamente, dando um tapa na mão do meliante e desferiu tiro a queima roupao no lado esquerdo do peito. Neste momento, o bandido caiu no chão o outro percebendo a ação, fugiu do local deixando cair um revólver calibre 38. "Agora várias diligências estão sendo feitas para localizar o segundo bandido. Não houve refém. Um deles entrou e o outro ficou aguardando, a ação seria render o vigilante e o segundo entraria para praticar o roubo".

Conforme o coronel, no momento a agência estava com vários clientes. "A chegada da PM foi rápida, sendo que os próprios funcionários acionaram a corporação. O bandido ferido foi com o Samu consciente, mas a polícia ainda levanta a ficha dele", conclui.