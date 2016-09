2 caminhões com celulares e TVs são roubados de depósito de empresa

Reprodução Roubo foi no Distrito Industrial de Cuiabá; suspeitos renderam vigilante e levaram o revólver

Dois caminhões carregados com aparelhos celulares e televisores foram roubados do depósito de uma empresa, no bairro Distrito Industrial, em Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, o roubo aconteceu neste sábado e, por volta das 10h, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo.

Chegando ao local, os policiais conversaram com alguns funcionários, que relataram que o gerente do depósito teria sido rendido em sua residência por três indivíduos armados com uma pistola. Após a rendição, os suspeitos teriam levado o gerente para o depósito da empresa, renderam os vigilantes e tomaram os dois revolveres calibre 38.

De acordo com o boletim, em seguida mais sete suspeitos chegaram ao local, renderam os demais funcionários e fizeram os mesmos carregarem dois caminhões, modelo baú, que estavam parados no pátio da empresa. Um caminhão foi carregado com aparelhos celulares e outro com aparelhos televisores. Na fuga, os suspeitos levaram um veiculo VW/Voyage, cor prata, de propriedade de um funcionário da empresa.

Diante das informações, foram realizadas rondas pela região e o veículo de passeio foi localizado, abandonado, nos fundos do depósito de outra empresa. Dentro do veículo estavam a chave, uma carteira com todos os documentos do proprietário com a quantia de R$ 1,3 mil. O dono desse veículo foi chamado até o local com a chave reserva e o automóvel foi devolvido.

A polícia continuou as buscas pelos caminhões nas imediações, porém não localizou os materiais roubados.