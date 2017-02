2 mil policiais atuam neste Carnaval; carros para Chapada são escoltados

Com o objetivo de baixar o número de ocorrências policiais na maior festa popular do país, a secretaria estadual de Segurança Pública colocou nas ruas um efetivo de 2.560 policiais, entre Militares, Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Detran e Guardas Municipais. Ano passado foram registradas 121 ocorrências, entre brigas, direção perigosa e drogas. Em comparação com 2015, que teve apenas 66, o aumento é de 83%.

“Tivemos aumento também nesse período em homicídios. Em 2015 foram 2 e no ano passado o registro foi de 16 em todo o Estado, desses, 9 ocorreram na Grande Cuiabá. Por isso neste ano acrescentamos policiais junto àqueles que já têm nos locais de grandes festejos”, disse o comandante da PM, coronel Jorge Luiz de Magalhães.

Cuiabanos e moradores de cidades adjacentes que pretendem curtir o carnaval de Chapada dos Guimarães, Acorizal, Santo Antônio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento, a secretaria de Segurança Pública já adiantou que a subida da serra será feita em forma de comboio.

Comboio para escolta

O comboio acontecerá da seguinte forma: a cada vinte veículos que passarem pelo Posto Policial da Rodovia Emanuel Pinheiro terão a ponta da fila puxada por uma viatura da polícia. Isso será feito apenas na Serra de Chapada. Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Cáceres e Campo Verde, terão apenas blitz nas entradas das cidades.

“Faremos comboio tanto para subir como para descer, isso de acordo com a demanda. Principalmente na volta, vamos investigar carro por carro, para evitar que motoristas trafeguem bêbados por aí. Esse trabalho de subir um determinado número de carros escoltados pela polícia inibe ultrapassagens indevidas e também acidentes”, explicou a comandante do Batalhão de Trânsito, Major Franciane Chaves.

Neste ano com um efetivo 15% maior com relação ao ano passado, a Operação de Carnaval começou mais cedo para o Corpo de Bombeiros, segundo o Comandante da Corporação, o coronel Julio Cezar Rodrigues, foram realizadas vistorias e liberações de vários locais onde ocorrerão os festejos. “Neste ano conseguimos colocar 256 bombeiros e 61 viaturas, todos empregados nesta ação, com o objetivo de prevenção”, afirmou acrescentado que foram fiscalizados tapumes e quando necessário interditaram alguns locais.

Lei Seca

Neste ano a operação ocorrerá em Rondonópolis, Tangará da Serra, Jaciara, Cáceres, Cuiabá e Várzea Grande. “O nosso lema é você que escolhe o Carnaval que quer ver na avenida, então as pessoas precisam se conscientizar que o álcool não combina com o volante. Por isso, neste ano, ampliamos as cidades em que ocorrerão a Lei Seca”, fala o presidente do Detran Arnon Osny Mendes Lucas.

Conforme ele, ainda existe a possibilidade da operação ocorrer em Juina, Sinop, Barra das Garças e Lucas do Rio Verde. “Estamos apenas esperando a confirmação de apoio nessas cidades”, esclareceu.

Funcionamento da Polícia Civil

O diretor metropolitano da Policia Civil Anderson Clayton da Cruz e Veiga afirmou que 212 policiais civis entre escrivães, investigadores e delegados estarão atuando nesses cinco dias. “As unidades atuarão em sistema de plantão tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande”, disse.

A Central de Flagrantes, do bairro Planalto, e a Central de Flagrantes, em frente ao aeroporto de Várzea Grande, vão centralizar os procedimentos de lavratura de autos de prisão em flagrante, requisições periciais e de boletins de ocorrências. Os plantões funcionam 24 horas, de segunda a domingo, assim como a Central de Ocorrências, da Prainha, para confecção de boletins.

Após o feriado, estes procedimentos (flagrantes e boletins) serão distribuídos às unidades especializadas que serão responsáveis por conduzir as investigações a fim de apontar a materialidade e autoria dos delitos.

As Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande trabalharão sob regime de sobreaviso. A Derf Cuiabá tem equipe de plantão para atendimento presencial de roubos em residência, que envolvam restrição à liberdade da vítima.

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA) funcionará em regime de plantão para registro de boletim de ocorrência e inserção de dados de veículos em sistemas nacionais.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) mantém equipe de plantão para atendimento de local de crime e liberação de corpo.

A Delegacia Especializada de Delitos Trânsito (Deletran) trabalha em regime de plantão com equipes para atendimento de acidente de trânsito com vítima e atuará também em blitze da Lei Seca.

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Gerência de Operações Especiais (GOE) e a Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE) mantêm equipes de sobreaviso para eventuais ocorrências de suas atribuições.

Nas cidades do Interior do Estado, as Delegacias de Polícia já atuam sob regime de plantão, 24 horas por dia, de modo que em nenhum momento fique desguarnecido o atendimento à população e aos policiais que venham a encaminhar detidos às respectivas unidades para lavratura de flagrantes.