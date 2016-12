20 dias após Uber iniciar, taxistas protestam e se reúnem com Mauro

Semob Houve princípio de confusão aparentemente entre taxistas e motoristas do Uber na Capital

Cerca de 20 dias após o Uber iniciar as atividades em Cuiabá, aproximadamente 200 taxistas realizaram uma passeata para protestar contra o aplicativo, na tarde desta quinta (15). Eles saíram da Arena Pantanal, passaram pelas principais ruas e avenidas da cidade, devem passar em frente ao Palácio Paiaguás e encerram a manifestação no Ministério Público Estadual.

No decorrer do percurso houve princípio de confusão, possivelmente entre os taxistas e os motoristas do Uber. O imbróglio ocorreu em dois trechos distintos, sendo um na avenida Beira Rio, próximo ao supermercado Atacadão, e outro na avenida Getúlio Vargas.

Conforme o presidente da Associação Mato-Grossense dos Taxistas, Abel Arruda, apesar da situação a passeata segue em ritmo pacífico, com auxílio da Polícia Militar e dos agentes de trânsito amarelinhos. “Nós reivindicamos a legalização do aplicativo. A ideia é mostrar às autoridades que somos motoristas do bem, mas buscamos direitos iguais”, explica ao .

Abel ressalta que a categoria não é contra os motoristas, mas, sim, com a empresa, pois, segundo ele, o Uber explora os trabalhadores brasileiros. “A sociedade não pode colocar sua família dentro de um carro de quem não conhece a procedência”, sustenta.

O dirigente ainda afirma que durante a passeata encontraram o prefeito Mauro Mendes (PSB) e que ficou agendada uma audiência no gabinete na prefeitura, na próxima segunda (19), ocasião em que o socialista deve ouvir as demandas dos taxistas.

Polêmica

Diante da instalação do Uber, a classe dos taxistas tem demonstrado contrariedade com a iniciativa. A Associação Mato-Grossense dos Taxistas, por exemplo, repreende a implantação do aplicativo, devido ao fato de não ser regulamentada. Segundo Abel Arruda, a categoria é contra o Uber, tendo em vista que dependem e sobrevivem do táxi para trabalhar, inclusive para isso precisam de atestados de sanidade mental e criminal.

O chegou a conversar com um taxista na rodoviária, que preferiu não ser identificado, que ressaltou a inconformidade da classe, e disse que a tendência é que o aplicativo aumente o valor das corridas, pois, para ele, a taxa cobrada hoje é incompatível com a manutenção dos veículos.

Assista, abaixo, trecho de rua trancada por taxistas em Cuiabá