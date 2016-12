3 morrem em acidentes no dia de Natal na região de Barra do Garças

Na BR-158, capotamento de caminhonete S10 matou o condutor Sílvio Reis da Silveira, de 51 anos

Três pessoas morreram em três acidentes registrados neste domingo (25), em Barra do Garças. Duas mortes foram registradas no período da tarde e uma à noite. Dois dos três acidentes ocorreram quase que simultaneamente.

Na zona rural de General Carneiro (64 km de Barra do Garças), o trabalhador Raimundo Paulo Alencar morreu ao colidir a motocicleta que pilotava em um veículo que seguida em direção contrária. Ele recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela quebra de um litro de pinga que transportava presa ao corpo.

Na BR-158, o capotamento de uma caminhonete Chevrolet S10 matou o condutor Sílvio Reis da Silveira, de 51 anos. Ele é mais uma pessoa (não identificada), estavam no veículo quando foi fechado por outro carro, saiu da pita e capotou. As vítimas seguiam de Bom Jesus do Araguaia para Goiânia (GO).

Estatísticas

À noite, Éderson Matos de Oliveira, de 34 anos, morreu na emergência do Pronto Socorro de Barra do Garças, depois de ser vítima de uma colisão na avenida Marechal Rondon, no setor central. Ele pilotava uma motocicleta Honda Biz e bateu na traseira de uma carreta que estava parada na avenida.

Segundo a Polícia Militar, Éderson ainda foi levado com vida para o Pronto Socorro com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros, mas teria sofrido uma parada cardíaca e morrido.

A morte de Éderson aumenta as estatísticas de vítimas fatais no trânsito de Barra do Garças. Ele foi a terceira vítima que morre nas ruas da cidade somente neste mês de dezembro.