4 mil bancários cruzam os braços; sindicato aponta caos na estrutura

Quatro mil bancários cruzam os braços a partir de hoje (6), em Mato Grosso, por tempo indeterminado.

Segundo o presidente do sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários (Seeb/MT), Clodoaldo Barbosa, a categoria rejeitou a proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), após quatro reuniões realizadas para discutir as demandas pleiteadas pela classe.

Gilberto Leite/Rdnews Presidente do Seeb afirma que bancos ganham milhões e não conhecem crise

“Não apresentaram nada com relação a emprego, saúde, condições de trabalho, igualdade e oportunidade. E com relação às cláusulas econômicas, numa inflação de 9,31% do período, fizeram uma proposta de 6,5%”, argumenta. Saiba mais no Rdtv.

A greve é em nível nacional e atinge bancos privados e públicos. O percentual reivindicado pelos bancários é de 14,78%. Conforme Clodoaldo, o valor é equivalente à inflação do período, sendo 5% de ganho real. Além do reajuste salarial, a classe ainda reivindica melhor estrutura no trabalho. Apesar de a paralisação ser unânime, a classe está aberta à negociação com a Fenaban.

O dirigente explica que hoje o atendimento dentro dos bancos é precário, com menos bancários para atender a população, além das demissões que têm ocorrido no Estado. “Lucro de bancos está na casa de milhões. O sistema financeiro não conhece crise, e quando demitem sem nenhuma responsabilidade joga a categoria para uma greve”.

Estrutura

Clodoaldo conta que hoje as agências bancárias em Mato Grosso estão sucateadas e o atendimento um caos. Ele cita que o Procon chegou a interditar uma agência por 36h por conta de clientes aguardarem até 2h para serem atendidos.

Diante disso, ressalta que órgãos competentes devem se unir com os sindicatos para evitar este tipo de situação. “Bancários adoecendo, clientes mal atendidos, precisamos dar um basta nisso”, alega.

Mário Okamura Caso não haja negociação, as agências bancárias em MT seguirão em greve por tempo indeterminado, segundo sindicato da classe

Crise

O sindicalista também afirma que a crise atingiu os bancários, porque a inflação do mercado não é a mesma apresentada hoje, e isso implica com que o trabalhador fique sobrecarregado dentro das agências.

“Apesar de nossa categoria ser organizada e ano após ano conseguir alguns avanços, a crise atinge sim, de forma direta, todos os trabalhadores dentro das agências e a população em geral”. Nesta linha, ressalta que somente no primeiro semestre deste ano foram demitidos uma média de 340 bancários no Estado.