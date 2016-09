4 pessoas são presas em Cuiabá por invasão; equipamentos apreendidos

Assessoria Patrol apreendida em operação realizada na Capital contra grilagem de terras

Quatro pessoas que estavam em áreas invadidas foram presas pela Polícia Civil, na tarde de segunda (12), nas proximidades da Ponte de Ferro, em Cuiabá. A ação, realizada pela equipe da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), resultou na apreensão de um caminhão e de uma patrol.

Os detidos foram autuados em flagrante pelo crime contra o meio ambiente, durante investigação de Dema para apurar crimes de loteamento clandestino, furtos, e associação criminosa, referente a inquéritos policiais que tramita na unidade policial especializada.

Após o flagrante, os quatro envolvidos foram conduzidos e presos pela prática criminosa previsto no artigo 60, da Lei 9605/98 - construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

O trabalho operacional contou com apoio dos policiais civis da Gerência de Operações Especiais (GOE). (Com Assessoria).