5 hospitais devem reduzir cirurgias por falta de repasse; Adauto na lista

A realização de cirurgias e internações em cinco hospitais do Estado deve ficar comprometida devido à falta de repasse na ordem de R$ 3 milhões, que deveria ser efetuado pelo governo à empresa que presta serviço de lavanderia hospitalar. Além disso, os funcionários entraram em greve por falta de pagamento do salário de agosto. O valor é referente a cinco meses de atraso.

Neste sentido, os hospitais regionais de Colíder, Alta Floresta, Sorriso, Sinop e a unidade de saúde mental Adauto Botelho, em Cuiabá, devem reduzir os atendimentos se o problema não for sanado. A situação tende a prejudicar uma cobertura hospitalar de 650 mil habitantes.

Gilberto Leite/Rdnews Em Cuiabá a unidade hospitalar de saúde mental Adauto Botelho deve ser um dos prejudicados

A diretora de contratos da Grifort, empresa responsável pelo fornecimento, desinfecção e esterilização de todo enxoval dos hospitais, Mônica Chiamente, explica que tenta contornar a situação. “Não temos mais como continuar o serviço na totalidade, sem receber pelos serviços que já prestamos. Estamos entregando 30% dos enxovais e garantindo urgências e emergências, bem como cirurgias que já estavam agendadas”.

Ela ressalta que a empresa está negativada com os fornecedores e agora com os 60 funcionários. A falta de repasse ocasionou o atraso no salário dos trabalhadores referente a agosto, o que culminou na paralisação anunciada pelos colaboradores na última sexta (23), garantindo apenas 30% das funções.

Nesta linha, Mônica alerta que poderá ocorrer uma paralisação total em breve por falta de material. Conforme as planilhas de repasse do governo à Grifort, nos últimos dois anos o Estado deixou de pagar R$ 2,6 milhões. Somente de janeiro a agosto desse ano, a inadimplência do Estado totalizou R$ 1,4 milhão. Entre 2012 e 2014 também ficou saldo devedor para com a empresa, somado em R$ 399,1 mil.

Cuiabá

Em Cuiabá, o hospital Adauto Botelho possui 120 leitos. Os pacientes realizam três trocas de enxoval por dia, pois muitos têm problemas com incontinência urinária e intestinal.

O problema é que a falta de enxoval, ou seja, paramentação médica, troca de toalhas e roupas do paciente e equipes oferece graves riscos à população, seja com o cancelamento de cirurgias ou diminuição da troca de enxovais daqueles que já estão internados, elevando riscos de contaminação.

No Portal do Cidadão, através do sistema Fiplan, foi verificado que entre os dias 9 e 19 deste mês, o governo ordenou o pagamento de R$ 28 milhões somente em despesas da Saúde. A empresa já notificou o Estado, a secretaria estadual de Saúde, além das unidades hospitalares sobre a paralisação dos serviços.

No documento, a empresa alega ainda que há indícios de que o Estado não cumpre ordem cronológica de pagamento, em descumprimento com a Lei número 8.666/1993, instituído nas normas para licitações e contratos da administração pública.

Outro lado

A SES informou ao que tem conhecimento em relação à suspensão do repasse para a empresa Grifort, responsável pelo fornecimento, lavagem e esterilização das roupas e enxovais direcionados aos hospitais regionais do Estado e ao Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho, e que o Estado enfrenta uma das piores crises de sua história, o que o obriga a tomar medidas, a exemplo o decreto 694/2016, para reduzir despesas de custeio sem o comprometimento da efetividade, eficiência e eficácia da prestação de serviço público.

No caso da Grifort, a SES tem tomado as providências para colocar em dia os repasses em atraso. A expectativa é de que a situação seja regularizada nos próximos dias. "Ressaltamos que os serviços de lavanderia não serão suspensos ou paralisados. Os serviços dos referidos hospitais continuam sendo atendidos, com a mesma qualidade oferecida pela empresa, de forma parcial sem comprometer os atendimentos dos pacientes internados". (Com Assessoria)