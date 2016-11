5 hospitais filantrópicos suspendem atendimento por falta de repasses

Santa Casa Santa Casa de Cuiabá paralisa atividades por falta de repasse do governo

A partir desta segunda (7), os hospitais filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis iniciaram um movimento de paralisação por tempo indeterminado devido a grande défict nas contas. Pacientes que forem até a Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer, Hospital Santa Helena, Hospital Geral e Santa Casa de Rondonópolis em busca de atendimento ambulatorial, internações em UTI e aqueles que tinham cirurgias eletivas marcadas não receberão assistência.

“Os gastos que temos na Santa Casa, 60% são pagos como repasse do SUS e o restante, 40%, são de contrapartida do governo do Estado, mas isto não está sendo realizado”, conta o presidente da Santa Casa de Cuiabá, Antônio Preza.

Segundo ele, no ano passado, representantes do Governo do Estado e da federação dos hospitais filantrópicos do Estado foram até São Paulo para estudar sobre gestões para esse tipo de hospital. Os hospitais de Mato Grosso tiveram que fazer um estudo para analisar todas as despesas e verificar o débito de cada um. “Só a Santa Casa gastou cerca de R$ 60 mil para contratar uma empresa que fez o serviço de consultoria e elaborar uma planilha com todas as despesas e receitas.”

O problema é que depois de todos os hospitais fazerem este trabalho e custear os gastos, o governo informou que não teria condições financeiras para repassar os quase R$ 4 milhões de déficit que os cinco hospitais filantrópicos somam juntos.

Antônio relaau ainda que atualmente a Santa Casa tem 30 leitos de UTI, todos os ocupados. O hospital tem 202 leitos custeados pelo SUS e atende cerca de mil pacientes por mês. Apenas 17% dos leitos são destinados para convênio e particular.

As doações que a Santa Casa recebe é revertida para investimento como compra de aparelhos e reformas e manutenções no hospital.