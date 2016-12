6 mil são prejudicados com liminar que impede micro-ônibus de circular

Reprodução Cerca de 10 micro-ônibus estão proibidos de circular em Cuiabá por força de liminar judicial

Cerca de seis mil pessoas por dia passaram a ficar sem o transporte alternativo nas linhas que atendem os bairros Cidade Verde, Itapajé, Santa Amália, Parque Cuiabá e Santa Isabel, em Cuiabá, a partir da última quinta (1º). Os passageiros que eram atendidos pelos 10 micro-ônibus das linhas 106, 605 e 609, se encontram no prejuízo devido a uma liminar concedida à empresa Integração Transportes, que impediu os veículos de circular.

Na ação movida pela empresa, a alegação é de que as sete operadoras que atuam no serviço de “táxi-lotação” estariam realizando atividade ilegal, pois a autora teria exclusividade de exploração das linhas. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Alternativo de Cuiabá e Várzea Grande (Seta), Marco Aurélio Sales, a decisão causa estranheza, uma vez que esse tipo de transporte está presente na Capital há cerca de 20 anos, inclusive com permissão da prefeitura para atuar na cidade.

Ele lamenta que a decisão judicial tenha sido tomada sem que fosse levada em conta a necessidade da população. “São seis mil pessoas que deixam de ter uma alternativa para circular pela cidade diariamente com os 10 micro-ônibus impedidos de trabalhar”. Marco Aurélio lembra que hoje o serviço prestado pelos ônibus é insuficiente para atender a grande demanda, o que faz com que as pessoas tenham que esperar muito mais tempo nos pontos.

Segundo ele, os chamados “táxi-lotação” representam um ponto de equilíbrio dentro do sistema, oferecendo opções aos usuários. Nesta linha, destaca que a função dos micro-ônibus é justamente proporcionar um serviço diferenciado, que atende às necessidades das populações mais carentes de Cuiabá. “Além da diminuição do tempo de espera, muitas vezes o transporte alternativo, pelo tamanho dos carros, é o único que tem condições de passar em determinadas ruas”.

O presidente da Associação dos Moradores Santa Isabel, Clebinho Borges, afirma que a retirada de circulação dos micro-ônibus causa muito transtorno aos usuários do bairro. “É maior tempo de espera nos pontos de ônibus e diminui a concorrência. O monopólio das empresas de ônibus vai tomar conta. Sem o micro não tem concorrência para eles. Nossa demanda é grande. Só de usuários são mais de 5 mil aproximadamente. Com micro é melhor, facilita. Nossa linha faz também o Parque Cuiabá, atravessa a cidade, o trajeto é o longo”.

“São poucos ônibus na linha, se arrancar um aqui do bairro fica difícil. A coisa é séria. Com esses ônibus alternativos já é difícil, se tirar os micros, aí pronto”, reclama Antônio Fernando do Carmo, presidente Associação Moradores do Novo Terceiro. Para ele, os horários dos ônibus são muito irregulares e isso acarreta sérios problemas para os trabalhadores, que chegam atrasados ao serviço. “Era para ter mais micro-ônibus. Não é só meu bairro. A linha passa Cidade Verde, Novo Terceiro, Coophamil, Cidade Alta, Verdão e vai embora. Então é um ônibus que tem grande importância para nós”, reforça.

O presidente do SETA ressalta ainda o impacto econômico que a medida acarreta. De acordo com ele, são pelo menos 25 trabalhadores prejudicados, pessoas que ficam sem poder trabalhar e, consequentemente, sem renda. Conforme o sindicato, ao todo os 56 carros que atendem a população transportam cerca de 680 mil passageiros por mês e a proibição prejudicará mensalmente aproximadamente 122 mil passageiros.

Audiência

A secretaria municipal de Mobilidade Urbana (Semob) realiza, nesta terça (6), audiência pública para apresentar o termo de referência para outorga, por concessão, do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros de Cuiabá.

A audiência será realizada a partir das 18h30 no auditório da sede da secretaria municipal de Educação. Na oportunidade, das 18h30 às 20h a Semob fará a apresentação do projeto incluindo etapas, valores, prazos, minutas de edital e contrato. Depois de um intervalo de 15 minutos, das 20h15 às 22h, serão colhidas as contribuições do público e prestados os esclarecimentos solicitados.

Estão convidados para participar da audiência todos os interessados, tanto pessoas físicas como jurídicas. As manifestações serão registradas e aproveitadas como subsídios ao aprimoramento do projeto visando à elaboração do edital da licitação para concessão. (Com Assessoria)