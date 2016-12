76% de atendimentos do Samu são a vítimas de acidente com motocicleta

Mario Okamura Pelo menos 40% das pessoas que sofrem acidentes de trânsito são levados pelo Samu, ao PS de Cuiabá

Mais da metade dos atendimentos a traumas por acidentes de trânsito e mais de um terço de todos os atendimentos feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre eles clínicos e psiquiátricos, de janeiro a setembro deste ano, estão relacionados com acidentes envolvendo motocicletas. O levantamento do Samu aponta que 76% dos atendimentos de acidentes de trânsito na região da Grande Cuiabá envolvem motos. Deste total, 7% das vítimas vão a óbito.

Somente em Cuiabá, foram registrados 994 acidentes envolvendo motos, mais que o dobro, ou 102,4% mais que em Várzea Grande quando, no mesmo período, foram contabilizadas 491 colisões.

Em Várzea Grande, apenas no pronto-socorro municipal, em setembro, foram atendidos 221 pacientes vítimas de acidente de moto, entre quedas, atropelamentos e colisões. Na unidade, são realizados em média 10 atendimentos diariamente deste tipo de ocorrência.

De acordo com o médico ortopedista, Rafael Frederico Vaz Curvo, que atende no Pronto Socorro de Várzea Grande, as principais vítimas são jovens de 20 a 32 anos, que acabam ficando com graves sequelas. “Normalmente, a vítima chega ao hospital com politraumatismo, lesões graves na cabeça e nos membros. As regiões do corpo como punho, braços e pernas são as mais afetadas durante um acidente motociclístico”, relata.

Só neste início de novembro, 4 pacientes do médico precisaram ter membros amputados. O superintendente do Samu em Mato Grosso, Herlandreson Gomes Gonçalves, afirma que nas principais avenidas de Cuiabá o número deste tipo de acidente tem diminuído. "Os radares espalhados nas vias têm feito com que os motociclistas reduzam a velocidade e respeitem melhor as leis de trânsito".

Segundo o superintende, é necessário maior atenção no trânsito e obediência às leis, principalmente em relação à velocidade e ao uso de bebidas alcoólicas. “Na maioria dos casos de acidentes de motos, o motociclista está embriagado, e esta mistura álcool e direção não combina”, enfatiza.

Pelo menos 40% das pessoas que sofrem acidentes de trânsito são levados pelo Samu, para o Pronto Socorro de Cuiabá. Outros 34% são conduzidos para o PSVG e 18% para as UPAs das duas cidades.

Dados de acidentes por avenida

A via que registra o maior número de acidentes em Cuiabá é a Fernando Correa da Costa empatada com a Miguel Sutil, ambas com 255. Já em Várzea Grande, o primeiro lugar fica com a Julio Campos, que tem 153 até o momento.

Perfil

Os homens são maioria nos atendimentos realizados (60%), contra 40% das mulheres. Quanto à faixa etária, a predominância é de pacientes com idade entre 16 e 35 anos. Os com idade entre 36 e 59 anos ocupam a segunda posição nesse quesito, com 32%. Já as pessoas com idade entre 0 a 15 anos representam a menor proporção (5%). Até julho, a soma de vítimas feridas por disparos de arma de fogo atendidas pelo Samu era de 155 e de arma branca 174. Com 5.186 atendimentos, a emergência clínica é o principal motivo para o acionamento do Samu (81%), seguida das ocorrências psiquiátricas (575), ginecológicas (473) e pediátricas (141).

Levantamento

Um estudo sobre segurança no trânsito da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que usar capacete corretamente reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances de sofrer ferimentos graves na cabeça. O Ministério da Saúde, por sua vez, aponta estudos mostrando que o uso de capacetes pode prevenir cerca de 69% dos traumatismos crânio-encefálico e 65% dos traumatismos da face.

Mesmo assim, o seu uso ainda não recebe a devida importância por todos os condutores. No Ceará, 67,5% dos motociclistas sempre utilizam capacete, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada este ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelo levantamento, 32,5% dos motociclistas do Estado não têm como hábito o uso do capacete.

O capacete é um item de segurança obrigatório para os motociclistas, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), e é fundamental para evitar consequências mais graves em acidentes de trânsito. Quem não usa o capacete, além de colocar a própria vida em risco, comete uma infração gravíssima, com multa de R$ 191,54 e suspensão direta do direito de dirigir.

Considerado pelo Governo do Estado item essencial de consumo da população, o capacete foi incluído na mensagem de nº 7.905, já em tramitação na Assembleia Legislativa, para redução da alíquota do ICMS de 12% para 7%, como forma de incrementar o uso pelos motociclistas.