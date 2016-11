9 aldeias indígenas são atingidas por mancha de óleo no Rio Teles Pires

Um vazamento de óleo de origem ainda não identificada poluiu as águas do Rio Teles Pires, numa área próxima ao local onde é construída a hidrelétrica de São Manoel Energia, na divisa de Mato Grosso com Pará, região do Xingu. A mancha de óleo comprometeu o abastecimento de diversas aldeias indígenas.

Segundo o articulador político das aldeias, cacique Taravi Karabi, nove povoados foram atingidos direta e indiretamente, e cerca de 900 pessoas entre adultos, crianças e jovens se encontram impossibilitados de pescar, lavar roupa e tomar banho.

Reprodução Mancha de óleo atinge Rio Teles Pires e nove aldeias indígenas são atingidas com vazamento

Conforme Karabi, a usina só está fornecendo água para as aldeias e os índios inclusive suspeitam que alguma turbina tenha causado o vazamento. “A situação está complicada, porque não conseguimos pescar. A usina está apenas fornecendo água para beber. Não estamos tomando banho nem lavando roupa”, lamenta.

O indígena também ressalta que na segunda (21) a secretário de Saúde de Brasília, Marli Rodrigues, vai enviar uma equipe para a região e o Ministério Público Federal vai acompanhar a situação. Karabi diz que caso a mancha continue a aumentar, poderá alcançar a aldeia Mandaruku, e o fato deve afetar cerca de duas mil pessoas.

As aldeias atingidas são Tukuman, Coelho, Siqueirinha, Kaiwebe, Ximarim, Dinossauro, Central (Cururuzinho), Miralkusu e Barro Vermelho.

Ibama

Na contramão do que afirma Taravi Karabi, o responsável pelo núcleo de emergência ambientais do Ibama em Alta Floresta, César Soares, explica que não existe mais nenhuma mancha no rio e que a mesma se dispersou completamente.

De acordo com ele, era algum tipo de combustível e como não foi coletada amostra, fica difícil determinar a origem. César conta que a mancha apareceu no domingo (13), se prolongou, no entanto, não é contínua. “Foi até a aldeia Cururuzinho, a 5 km, fazendo supor que não era de grande volume. Não foi observado peixes mortos, em nenhum momento”.

César ainda ressalta que o Ibama está investigando a situação para saber se foi algum tipo de acidente na usina ou lançamento de draga de garimpo. “Foi feito coleta de água para análise. A própria usina tem uma equipe ambiental trabalhando nisso, e aguardam resultado entre 10 a 15 dias”.

A água foi coletada na segunda (14) e, segundo o representante do Ibama, desde terça (15) não tem nenhuma indicação da mancha. “A quantificação de dano é difícil estimar, pois o impacto ambiental é ínfimo nesse caso. A questão é mais em relação às comunidades que ficaram alguns dias sem água”, sustenta.

De todo modo, César diz que a mancha é visível e, por isso, a população indígena reclamou. “Porque quando remove a ensecadeira levanta sedimento de terra, mas isso estava previsto no plano da usina, interromperam o fornecimento de água, mas ofereceram apoio”.

Empresa

Por nota, a empresa de energia São Manoel comunica que detectou no domingo (13) uma mancha de óleo no Rio Teles Pires, mas esclarece que situação da bacia já está normalizada. Informa também que está analisando as causas do ocorrido e segue o monitoramento periódico da região.

“Em atenção à responsabilidade social da UHE São Manoel com as populações de seu entorno, após a identificação do incidente, as aldeias indígenas mais próximas foram contactadas e estão recebendo o apoio necessário”, diz a nota.

Teles Pires

O Rio Teles Pires é um complexo hidrelétrico em Mato Grosso, composto por 6 usinas: UHE Teles Pires, em construção; UHE São Manoel, UHE Sinop, Usina Hidrelétrica de Colíder, Usina Hidrelétrica de Magessi e Usina Hidrelétrica de Foz do Apiacás no rio Apiacás. O Teles Pires tem 1370 km de comprimento e atravessa Mato Grosso. Sua parte inferior marca a fronteira entre os estados de Mato Grosso e Pará.